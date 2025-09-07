Ya no lo pueden ocultar. Alianza Lima entendía que debía pasar por secretaría a la semifinal de Copa Sudamericana. Por ello, cayó muy mal en Perú que la Unidad Disciplinaria de Conmebol descalificara a Independientey diera el paso a la cuartos de final a Universidad de Chile.

Desde su presidente Jorge Zúñiga hasta su entrenador Néstor Gorosito, existe unanimidad dentro de los “Íntimos de La Victoria” que en Luque tomaron una decisión, a su juicio, incorrecta. Pero si faltaba algo para demostrar que es una opinión institucional, en nuestro país terminó por confirmarse.

Fue tras el amistoso que históricos de Alianza disputaron en el Estadio Monumental ante Colo Colo, donde cayeron por 1-2, la instancia perfecta para que leyendas del cuadro peruano no escatimaran esfuerzos en “mojarle la oreja” a la U previo al duelo continental.

Históricos de Alianza le mojan la oreja a la U

Es el caso del ex arquero Leao Butrón, que en conversación con Radio ADN fue enfático en afirmar que “no debió pasar ninguno de los dos, deja un precedente de que, si no se controla un escándalo, va a pasar el visitante. El partido se debió terminar de jugar en el campo, pero ya está”.

Sobre la serie con la U, el ex seleccionado peruano expresó que “va a ser un partido parejo. Me parece que la U no está bien en el torneo local, pero internacionalmente lo ha hecho bien. Es parecido a lo que le pasa a Alianza Lima“.

Por su parte, el otrora volante Juan José Jayo dejó en claro a la emisora sobre esta llave que “Alianza tiene que imponerse de local, con su gente. Está en deuda en eso. El segundo va a estar parejo al no tener la U a su gente. Es ahí donde Alianza puede sacar un poquito de ventaja“.

¿Cuándo se juega este duelo por Copa Sudamericana?

El encuentro de ida por cuartos de final entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en el “Francisco Sánchez Rumoroso” de Coquimbo, sin público.