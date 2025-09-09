Ex crack de la Roja sorprende a todos y elige entre Venezuela o Bolivia para jugar el repechaje

La selección chilena cierra su caótico paso por las Eliminatorias Sudamericanas, donde su único propósito es no quedar en el último lugar.

El joven equipo de Nicolás Córdova jugará su último partido en el estadio Nacional, donde recibirá a Uruguay de Marcelo Bielsa, ya clasificado para el Mundial.

Los únicos dos equipos que se juegan algo importante este martes son Venezuela y Bolivia, quienes pelean palmo a palmo por un cupo para el repechaje de la Copa del Mundo.

Patricio Yáñez quiere que Bolivia vaya al repechaje por la Conmebol

La primera opción para acceder a la repesca la tiene el cuadro Vinotinto, que si le gana a Colombia en Maturín accederá al mini torneo de seis equipos que dará dos cupos para el Mundial.

En tanto, los bolivianos necesitan vencer a Brasil en El Alto y esperar que Venezuela empate o pierda con los cafeteros, para así quedar en la séptima plaza de las Eliminatorias.

Venezuela sueña con jugar por primera vez en el Mundial. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

En Chile importa poco y nada este partido, pero en radio Agricultura fue consultado el ex seleccionado nacional Patricio Yáñez por su favorito y no dudó en su respuesta.

“El otro día estuvo hablando con Marco Antonio Etcheverry… ahí tienes la respuesta, voy por Bolivia”, dijo el Pato, que fue compañero del Diablo en Colo Colo.

Un chileno hincha por Bolivia… ¿por quién van ustedes?

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

