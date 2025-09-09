Universidad de Chile clasificó de forma polémica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque accedió a dicha ronda tras la decisión de la Conmebol de descalificar a Independiente por la pésima organización de la revancha de octavos en Avellaneda.

Los azules vuelven a una serie de los ocho mejores en el plano internacional y se medirán con una de las grandes sorpresas del torneo, los peruanos de Alianza Lima.

El cuadro Grone viene de jugar una llave redonda ante Universidad Católica de Quito, porque le ganó los dos duelos a la tienda ecuatoriana y ahora va por la U.

Néstor Gorosito llega con la cabeza en cualquier parte a la serie con la U

El gran artífice del buen momento de Alianza Lima es el entrenador argentino Néstor Gorosito, quien arribó a Perú en la presente temporada y le dio un buen nivel a los Íntimos.

El Pipo tiene una personalidad fuerte y no llega bien a la serie ante el cuadro chileno, debido a que viene de ser fuertemente castigado en la Liga 1 peruana, por el escándalo que protagonizó en el pasado clásico ante Universitario.

El ex volante ofensivo de Universidad Católica le reclamó a los árbitros de forma airada y aquello le significó ser castigado por seis fechas, situación que intentó apelar sin éxito la dirigencia de Alianza.

Néstor Gorosito en Alianza Lima. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Pero eso no es todo, Pipo Gorosito también está pensando en su futuro y podría ser un desafío mayor, porque es uno de los fuertes candidatos para asumir la banca de la selección peruana, que busca un nuevo DT para el proceso del Mundial 2030.

Néstor Gorosito llega con la cabeza en cualquier parte, menos en la serie ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y qué hora juegan Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.