El reclamo de los jugadores de Independiente, quienes leyeron todos juntos un comunicado criticando el fallo de Conmebol que los eliminó de la Copa Sudamericana, lo que le dio el paso a Universidad de Chile, sigue generando repercusiones.

Ahora las miradas se clavaron en uno de los jugadores del cuadro de Avellaneda, donde los hinchas han criticado su forma de enfrentar esta polémica situación de lo vivido en ese partido.

Se trata del volante nacional Pablo Galdames, quien, al ser parte del equipo, también estuvo en el video con el comunicado de los jugadores, donde sumó su apoyo en las redes sociales.

El ex Unión Española también colgó el mensaje en sus plataformas digitales con un mensaje directo: “Porque la injusticia nace de la fuerza… y la historia, nos llama a estar juntos”.

¿Qué dijo Pablo Galdames contra U de Chile?

Sin duda que para los jugadores chilenos del plantel de Independiente, lo que pasó en el duelo ante Universidad de Chile ha sido un escenario complejo, donde primero han sido criticado por los hinchas de su equipo por no tomar postura clara.

Con Luciano Cabral y Felipe Loyola en la selección chilena, Pablo Galdames se cuadró con sus compañeros de equipo en un comunicado en video, donde ahora las críticas saltan desde su país de origen.

El volante compartió en sus redes sociales el mensaje, además que apoyó el reclamo ante Conmebol donde consideran injusta la clasificación de la U tras los graves incidentes.

Revisa la imagen:

