Lejos de la prudencia que les pidió Claudio “Chiqui” Tapia para enfrentar el fallo de la Unidad Disciplinaria que los descalificó de Copa Sudamericana, desde Independiente quieren ir a fondo en su “guerra” contra la Conmebol y Universidad de Chile.

Luego del patético comunicado oficial donde le exigían a la dirigencia de Alejandro Domínguezdevolver todos los trofeos y camisetas que le entregaron al museo del organismo como consecuencia del dictamen, ahora la institución fue más allá.

El plantel de jugadores de Independiente lanzó una declaración pública poniéndose en línea con sus dirigentes para atacar no sólo a la Conmebol, sino también a la U. Lo llamativo es que no estaban presentes todos los jugadores chilenos del club, con excepción de Pablo Galdames.

ver también Tras fallo Conmebol: Dirigente deja la grande con acusación contra hinchas de la U y Colo Colo

Plantel de Independiente se victimiza tras fallo Conmebol

Con un comunicado redactado desde la dirigencia del club, los futbolistas comandados por los capitanes Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, se mantienen en la idea que la culpa fue de los azules y que debía reanudarse el encuentro.

“Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente festejen que sus actos les dieron la clasificación”, afirmó el plantel de Independiente.

Como forman parte de la retórica que el cuadro argentino quiere imponer, los jugadores indican que “esto es peligroso para el fútbol“, y aseguran que “nosotros mismos insistimos a las autoridades para suspender el juego y que tomaran acción”, sin decir una palabra de la actitud de su barra brava.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, y junto con insistir que “lo mejor” era la descalificación de ambos equipos o reanudar el juego, desde Independiente le hicieron un llamado “a todos los clubes del fútbol argentino” para que les den “el apoyo que algún día podrían necesitar, porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro”.

Tweet placeholder

¿Por qué no estaban los chilenos?

Con excepción de Pablo Galdames, tanto Felipe Loyola como Luciano Cabral están actualmente con la Selección Chilena para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026; mientras que Lautaro Millán y Simón Pinto están en Brasil con la preparación del seleccionado Sub 20.

Publicidad