Tras fallo Conmebol: Dirigente deja la grande con acusación contra hinchas de la U y Colo Colo

Siguen los coletazos por el fallo de Conmebol que mantiene a Universidad de Chile en competencia en Copa Sudamericana. A su vez esto significó la sanción contra Independiente que incluyo descalificación y 14 partidos sin público (de local y visita).

Medida que desde el otro lado de la Cordillera han indicado como exagerada. Por lo que ahora fue el turno de Cristián Ritondo, ex ministro de Seguridad, quien lamentó la decisión de Conmebol.

ver también Figura de la U femenina teme por viaje a Buenos Aires para jugar la Copa Libertadores: “No vamos a estar tranquilas”

“Es una justicia absoluta lo que ha hecho Conmebol. Es la primera vez que se beneficia a… iba a decir una cosa que no se puede”, lanzó de entrada el también candidato a senador provincial y referente del Propuesta Republicana.

“Más allá de lo que pasó, Independiente lleva muchos años portándose bien. Es el Rey de Copas y ha demostrado su comportamiento”, agregó molestó a la cadena C5N, ya que este domingo tuvo que participar de las elecciones en el país vecino.

Independiente reclama contra la U… y Colo Colo

Pero eso no fue todo, porque el dirigente de Independiente, y que se mantuvo alejado del caso por su campaña política, además se lanzó con todo contra Universidad de Chile. Aunque en su argumento también metió al saco a Colo Colo.

A tal punto que deslizó una nueva maniobra anti fútbol para seguir avanzando en torneos internacionales. “Lo que hacen las hinchadas chilenas, de la U y Colo Colo, es un desastre. Ahora se premia a un visitante, que antes del partido empieza a tirar piedras y hacer descontrol”, acusó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así las cosas sus palabras no cayeron muy bien en la parcialidad trasandina. En especial porque Ritondo cumplió labores de seguridad y a lo largo de su gestión nunca tomó drásticas medidas y además, actualmente es parte de la dirigencia del Rojo y mucho menos hizo un mea culpa por lo ocurrido el pasado 20 de agosto.

A tal punto que hasta Bebote Álvarez, el líder de la hinchada de Independiente, reclamó contra su gestión y lo nombró entre los culpables de aquella noche de barbarie en Buenos Aires.

Publicidad