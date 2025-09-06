Todavía quedan coletazos de todo el escándalo que se vivió en Avellaneda en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile. Más allá del fallo que oficializó la Conmebol a favor de los azules, un inesperado afectado está por sufrir los anticuerpos que dejaron los azules en suelo argentino.

Hablamos del plantel femenino de la U, elenco que en los próximos días cruzará la cordillera para jugar la Copa Libertadores en Buenos Aires, sede elegida para el desarrollo del torneo que busca a las mejores del continente.

Lamentablemente este viaje no será el ideal, ya que será difícil que las leonas reciban apoyo. Esto lo decimos porque hay que traer a colación la prohibición que tienen los hinchas azules en la Provincia de Buenos Aires tras la sanción de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide).

ver también “No es editada”: La prueba de Independiente contra la U pero que Conmebol no consideró

Jugadora de la U teme por el viaje a Buenos Aires

Una que salió a hablar al respecto fue Rebeca Fernández, figura del equipo adiestrado por Cristóbal Jiménez. En charla con La Magia Azul la delantera paraguaya se lamentó de este contexto en que jugarán y aseguró que les costará estar tranquilas en la capital argentina.

Rebeca Fernández mostró su preocupación de jugar en Buenos Aires con la Universidad de Chile Femenina. | Foto: U de Chile.

“Es difícil y triste a la vez. Creo que habían familias que querían ir a vernos entonces es como que nos pongan límites en ese sentido”, declaró la jugadora.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Fernández agregó que “para nosotras también, porque no vamos a estar tranquilas teniendo a un familiar ahí y por el simple hecho que sean chilenos, ya es un tema. Estamos un poco tristes”.

ver también “Quiere morir con…”: Guarello aclara apelación de Independiente al fallo de Conmebol

Los partidos de Universidad de Chile en la Copa Libertadores Femenina 2025