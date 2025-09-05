Universidad de Chile está en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras conocerse el fallo oficial de la Conmebol, por los condenables hechos ocurridos en la revancha de los octavos de final, frente a Independiente en Avellaneda.

Independiente fue descalificado y la U avanza como próximo rival de Alianza Lima. Además, a azules y rojos se les impuso multa económica y siete partidos a puestas cerradas como local y siete partidos sin público como visitante.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla manifestó que “era lo más lógico que a la U la clasificaran, pero siete partidos… siete partidos de local sin público es perder siete millones de dólares. Es una locura“.

Sobre la intención de la U de apelar a estos partidos a puertas cerradas, Pinilla advirtió que “este año la Conmebol no te van a ceder nada“.

Caamaño pega palo y pone los paños fríos en la U

Por su parte, Cristián Caamaño fue más crítico con los azules y llamó a ver el vaso medio lleno, considerando que finalmente la U sigue en competencia y recuperará el dinero de la multa económica.

“Bueno… vuelvan a pedir más entradas para sus hinchas, vuelvan a defender lo indefendible. En todos lados están los delincuentes”, sostuvo.

Añadió que “además, al hacerte pasar ganas 900 mil dólares, y resulta que tú no podías ocupar el Estadio Nacional, por ende, tu ganancia por público contra Alianza Lima iba a ser mucho menor igual, porque ibas a tener que jugar en Viña o Concepción“.

“Es decir, la U no tenía garantizada la misma recaudación. Lo que sí, este partido contra Alianza Lima es una pérdida entre comillas, porque ganaste 900 mil dólares por clasificar. Entonces ya el hecho que clasificaras recuperas dinero, más si avanzas después contra Alianza“, sentenció Caamaño.

