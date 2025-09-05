Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Organiza bien y…”: Marcelo Díaz se pone la camiseta de U de Chile y le da una clase a periodista argentino de ESPN

El periodista de TNT Sports salió a repasar a sus pares del medio argentino por criticar el fallo de la Conmebol.

Por Nelson Martinez

Marcelo Díaz cubre a U de Chile en TNT Sports.
© Instagram / Photosport.Marcelo Díaz cubre a U de Chile en TNT Sports.

En una historia de nunca acabar, el round entre U de Chile e Independiente, con veredicto Conmebol a favor de los azules, llegó también al periodismo. Todo partió con los fuertes reclamos trasandinos alegando injusticia en el fallo.

Gastón Edul, de TyC Sports fue uno de los firmes opositores que le dio por semanas a los bullangueros, mientras que conocido rostro de ESPN y antes en Fox Sports arremetió con todo tras el veredicto contra el Rojo.

Se trata de Gustavo López, habitual comentarista y también panelista de los programas de la popular señal argentina, quien barrió con la U diciendo irónicamente “rompan todo y clasificarán”.

Marcelo Díaz en modo U de Chile

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, le respondió a Gustavo López y los demás periodistas argentinos hasta arrobándolos en la red social X, con una clase de cómo opinar sobre el caso de U de Chile e Independiente.

Díaz vs Gustavo López

Díaz vs Gustavo López

Hay periodistas que no entendieron nada, que hablan de fallo escandaloso de la Conmebol. Organiza bien un partido, que sea seguro para locales y visitante. Y nunca serás descalificado”, dijo el comunicador.

Publicidad

Rápidamente los hinchas azules salieron a aplaudir al llamado “Señor de la noche”, como es apodado en TNT Sports, destacando su profesionalismo. Eso, porque es un reconocido hincha de U Católica.

El periodista deportivo se encontraba en Brasil cubriendo a la selección chilena cuando se dio el fallo de la Conmebol, donde rápidamente se puso en modo U de Chile para contar los pormenores del caso.

Así fue el round tuitero:

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Lee también
Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U
U de Chile

Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U

Odio argentino contra Gustavo Álvarez: "Te solidarizas sólo con los chilenos"
U de Chile

Odio argentino contra Gustavo Álvarez: "Te solidarizas sólo con los chilenos"

Proponen a Conmbol una solución sin castigo para U de Chile ni Independiente
U de Chile

Proponen a Conmbol una solución sin castigo para U de Chile ni Independiente

Es Top 10, vivió dura tragedia a los 18 años y va por el US Open
Tenis

Es Top 10, vivió dura tragedia a los 18 años y va por el US Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo