En una historia de nunca acabar, el round entre U de Chile e Independiente, con veredicto Conmebol a favor de los azules, llegó también al periodismo. Todo partió con los fuertes reclamos trasandinos alegando injusticia en el fallo.

Gastón Edul, de TyC Sports fue uno de los firmes opositores que le dio por semanas a los bullangueros, mientras que conocido rostro de ESPN y antes en Fox Sports arremetió con todo tras el veredicto contra el Rojo.

Se trata de Gustavo López, habitual comentarista y también panelista de los programas de la popular señal argentina, quien barrió con la U diciendo irónicamente “rompan todo y clasificarán”.

Marcelo Díaz en modo U de Chile

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, le respondió a Gustavo López y los demás periodistas argentinos hasta arrobándolos en la red social X, con una clase de cómo opinar sobre el caso de U de Chile e Independiente.

Díaz vs Gustavo López

“Hay periodistas que no entendieron nada, que hablan de fallo escandaloso de la Conmebol. Organiza bien un partido, que sea seguro para locales y visitante. Y nunca serás descalificado”, dijo el comunicador.

Publicidad

Publicidad

Rápidamente los hinchas azules salieron a aplaudir al llamado “Señor de la noche”, como es apodado en TNT Sports, destacando su profesionalismo. Eso, porque es un reconocido hincha de U Católica.

El periodista deportivo se encontraba en Brasil cubriendo a la selección chilena cuando se dio el fallo de la Conmebol, donde rápidamente se puso en modo U de Chile para contar los pormenores del caso.

Así fue el round tuitero:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad