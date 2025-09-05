Siguen las repercusiones por el veredicto de la Conmebol hacia Independiente y U de Chile, dando a los azules por clasificados en Copa Sudamericana. Esta vez, los dardos apuntaron contra Gustavo Álvarez.

La furia no se hizo esperar desde suelo argentino, donde el periodismo también se puso la camiseta del Rojo y le cayó con todos a la U. Es más, uno que era amigo del DT azul barrió con él y le puso fin a la amistad.

Bajo su participación en el programa partidario “De la cuna al infierno”, fue Daniel Baretto, de extenso paso por Radio La Red, quien contó detalles íntimos de la relación con el entrenador bullanguero y cómo acabó todo.

Le dio con todo a Gustavo Álvarez

El periodista Daniel Baretto, habitual en radios y programas argentinos, relató su antigua relación de amistad con Gustavo Álvarez, así como también todo se quebró tras la barbarie en Avellaneda.

“Yo rompí una amistad. Soy honesto. Apenas terminó la conferencia de prensa del DT de U. de Chile le escribí, me llamó de vuelta y le dije que no me llame nunca más. Porque me pareció una agachada lo que hizo el técnico Gustavo Álvarez”, partió diciendo.

Siguiendo con su fuerte descargo, el comunicador explicó que al DT de la U “Lo conozco del barrio, de cuando era técnico de Temperley, fuimos a comer. Quizás está mal que lo diga, pero está muerto para mí. No por lo que siento por Independiente, fue una agachada y se lo hubiera dicho en cualquier club”.

Photosport

“Estaba con mi pibe en la Garganta, me explotó una bomba a 20 metros y debí llevarlo al otorrino. Lo cuento porque estuve ahí y no laburando. Es una gran mentira que fue solamente culpa de Independiente. Fue un fallo injusto”, cerró.

