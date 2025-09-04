U de Chile recibió una buena y una mala desde la Conmebol. El organismo les dio la llave ante Independiente y jugarán contra Alianza Lima los cuartos de final de Copa Sudamericana, pero de la mano con duro castigo.

Es que los azules fueron sancionados para jugar sin público, incluso de local. En total serán siete duelos sin su gente, lo que rápidamente provocó la reacción de los hinchas y de Azul Azul con un comunicado.

En ese sentido, hay una esperanza de que la fanaticada bullanguera pueda estar en un duelo, más allá de la instancia de apelación a la sanción, la cual ya alistan desde la U. Fue en TNT Sports donde tiraron la bomba sobre el caso.

U de Chile y su esperanza en el torneo

Durante el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, el panel habló de la gran oportunidad que tiene U de Chile para poder jugar con sus hinchas en importante e hipotético duelo de Copa Sudamericana.

“Creo que hay un gris que es la final de Copa Sudamericana. Ahí es recaudación para la Conmebol, un estadio con los dos públicos”, dijo Gonzalo Fouillioux, en una definición que podría ser en el propio Estadio Nacional si Bolivia no recibe el visto bueno como sede anunciada (está en revisión).

Y la idea no es descabellada, ya que la final del torneo es a partido único y no la organiza ninguno de los dos equipos que la juegan. Por eos, el propio periodista Marcelo Díaz confirmó la fórmula para los hinchas azules.

“El castigo no habla de una hipotética final, ahí sería 50/50 en público, ese es el gris”, avisó, en el caso que la U de Chile supere dos fases más y logre instalarse en la definición del torneo.