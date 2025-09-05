La resolución de Conmebol tras la barbarie de Avellaneda, que significó la descalificación de Independiente de Copa Sudamericana, fue un balde de agua fría para los argentinos.

El cuadro de Avellaneda apelará esta resolución deportiva, por lo que incluso quiere que la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile quede congelada hasta después de la solicitud que harán para ver otra vez el caso.

“Independiente va a apelar el fallo entero de Conmebol, pidiendo incluso la postergación de Alianza Lima – U de Chile hasta que salga la resolución“, manifestó el periodista de Radio La Red, Matías Martínez.

De hecho asegura que el contraataque de los trasandinos es total. “Se buscará reducir los partidos sin público, el dinero de la multa y hasta alguna indemnización si el fallo deportivo se mantuviese (lo más probable)”, manifiesta.

Independiente quiere que se “congele” la llave de la U ante Alianza

Independiente sigue apuntando a la U. de Chile

En Independiente están muy molestos con Universidad de Chile y por eso es que, una vez conocido el castigo, buscarán que el club chileno le pague los daños que se ocasionaron en el estadio Libertadores de América.

“Por otro lado, Independiente abrirá un expediente aparte contra la U de Chile por los daños ocasionados en el LDA”, manifestó el mismo comunicador.

De hecho quieren ver con exactitud cuánto costará reparar todos los daños causados antes de pasarle la factura a Azul Azul.

“Primero el club determinará el costo exacto de las roturas y luego accionará contra la U para que pague los arreglos”, señala Martínez en lo que sería el último round entre ambas instituciones.

