Universidad de Chile piensa en la llave ante Alianza Lima, pero desde Argentina también piensan en el Romántico Viajero. Gustavo López otra vez tuvo palabras para el club nacional.

El León sigue con vida en la Copa Sudamericana luego de la polémica serie con Independiente, la cual estuvo marcada por horribles hechos de violencia en Avellaneda. La Conmebol decidió descalificar al Rojo, club encargado de la seguridad en aquel partido.

Gustavo López no olvida a U. de Chile

En Argentina sigue causando polémica la decisión de la Conmebol. Gustavo López, reconocido periodista de ese país, habló del episodio de la U e Independiente en plena transmisión de ESPN en el choque entre Fluminense y Lanús, debido a problemas con los hinchas granates y la policía brasileña.

“El antecedente último es peligroso por lo que ha sucedido y por la decisión que se ha tomado, porque darle el partido perdido al que organiza solamente por eso, es un mal antecedente, porque el que va de visitante entiende que también puede ganar los puntos“, dijo el periodista durante el conflicto.

“Son preocupantes los antecedentes por las decisiones que se han tomado en los últimos partidos, porque qué hace Lanús, ¿pide los puntos? (…) la culpa es de quien organiza“, remarcó López.

Gustavo López es hincha de Independiente, por lo que ha sido bastante crítico de todo lo ocurrido en Argentina y se puso del lado del Rojo. Sus dichos en la pantalla de ESPN no pasaron desapercibidos y fue duramente criticado en redes sociales.

“El antecedente reciente, insisto, la decisión que se ha tomado de clasificar al visitante por la culpa siempre es del organizador, me parece que es peligrosa porque hasta los mismos hinchas dicen: bueno, no juguemos más“, cerró el periodista argentino. Lanús será el rival del ganador entre U. de Chile y Alianza Lima.