Universidad de Chile clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras conocerse el fallo oficial de la Conmebol, el que descalificó a Independiente por la barbarie y grotescos hechos ocurridos en la revancha de los octavos de final, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Y al otro lado de la cordillera reaccionaron inmediatamente y de forma indignada: uno de ellos fue el periodista y conductor de ESPN, Gustavo Héctor López.

“Ganen el primer partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación… vergonzoso fallo“, fue la insólita publicación del periodista argentino en sus redes sociales tras conocerse los castigos. Pero López no quedó ahí y poco después manifestó muy suelto de cuerpo “rompan todo, y así clasificarán…. Ese el mensaje de esta Conmebol“.

Cabe recordar que la U ganó 1-0 la ida en el Estadio Nacional, con hinchas de Independiente en la galería y ningún problema de seguridad para los forofos visitantes.

Lo que olvida Gustavo López de la revancha de Independiente y la U

En la revancha la U registraba a los 47′ un global favorable de 2-1 gracias al empate parcial de 1-1. En ese momento se suspendió momentáneamente el duelo por incidentes violentos entre hinchas azules y de Independiente…

Se obligó a los hinchas de la U abandonar el estadio para reanudar las acciones, pero la criminal encerrona de los barristas del Rojo, en complicidad con la policía argentina, no se hizo esperar. Y hay imágenes que dejan botando que todo estaba planificado de antes.

Una multitud de barristas de Independiente entraron a linchar a los hinchas de la U que no pudieron salir del estadio y no hubo víctimas fatales por gracias divina. Ahí recién se canceló el partido y de eso no se acuerda Gustavo Héctor López.

Tampoco tomó en cuenta que El Rojo jamás estuvo en ventaja sobre los azules y que el cuadro argentino era el encargado de la organización y seguridad del espectáculo. Seguridad que nunca estuvo garantizada por ningún lado.