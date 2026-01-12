Universidad de Chile vivió una polémica de proporciones luego de la salida de Leandro Fernández. Pues bien, ahora el club la hizo oficial y detalló el adiós del delantero.

Fernández llegó al Romántico Viajero a comienzos del 2023, cuando el club se había acostumbrado a pelear por el descenso. Rápidamente se transformó en una de las mayores figuras del equipo, conquistando con goles, asistencias y baile, a los hinchas.

La salida de Fernández

Francisco “Paqui” Meneghini decidió no considerar entre sus planes a Leandro Fernández. Si bien esta medida no agradó para nada a los hinchas de Universidad de Chile, el delantero tomó sus cosas y partió a Argentinos Juniors de su país.

Pese a que el jugador se había ido de Chile hace algunos días, recién desde el Bulla se pronunciaron sobre la salida del jugador. Mediante una fría publicación en redes sociales, la cual fue cuestionada por los hinchas, hicieron oficial la salida del argentino.

“¡Muchas gracias, Lea! Fueron tres años de muchas emociones que los azules recordaremos siempre. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos profesionales”, escribieron en las redes sociales del Romántico Viajero.

Además de la publicación, desde Universidad de Chile incluyeron a Fernández en la lista de salidas del equipo. Ahí detallaron su partida. “Se acordó el término anticipado de su vinculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo”, indicaron.

Leandro Fernández jugó 100 partidos en el León, marcando 33 goles y entregando 23 asistencias. Ganó dos títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa 2025. A los 34 años deja el CDA para regresar a Argentinos Juniors.