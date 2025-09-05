A más de algún hincha de Universidad de Chile tomó por sorpresa la decisión que adoptó Independiente de apelar al fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol que les descalificó de la Copa Sudamericana, más allá de la forma en que lo hizo.

Fue a través de una polémica carta hacia el presidente del ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, donde el cuadro argentino asegura que con esta medida “la justicia deportiva se pisoteó“, y afirmó que “están matando al fútbol“.

Sin embargo, para el comentarista Juan Cristóbal Guarello no es sorpresa esta actitud de Independiente. Es más, según afirmó en conversación con Bolavip están agotando los últimos recursos para evitar que el castigo impuesto por Conmebol sea mayor.

La explicación de Guarello a apelación de Independiente

En palabras del analista, la actitud del club y su presidente, Néstor Grindetti, “se encontró en una situación que él sabía desde un principio que era muy desfavorable porque esos tipos conocen los reglamentos de la Conmebol”.

“Sabía que le iba a llegar un castigo fuerte, por algo fue a la Conmebol el día siguiente, y el tiene que morir con la suya, esta muriendo la suya no más”, afirma Guarello, quien agrega que Independiente “y los argentinos en estos temas tienen una cultura de hipocresía muy grande y de victimización“.

Junto con explicar que “ateniéndonos al reglamento de la Conmebol, el castigo perfectamente iba para allá y fue para allá“, el comentarista deportivo se dio un tiempo para explicar por qué finalmente se decidió por la descalificación del Rojo de la Copa Sudamericana.

¿Por qué se castigó al cuadro argentino?

“Yo leí las 35 páginas de la defensa de Independiente y ellos prácticamente minimizaban completamente la actuación de la barra brava y, además, no mencionaron el actuar delictivo y negligente de la policía. Se aferraban a la idea de que en el fondo el partido había sido suspendido por la barra de la U”, sostiene Guarello.

Para finalizar, “King Kong” puntualiza que “finalmente la Conmebol falla por lo que se entiende, por el actuar de la barra de Independiente, por lo posterior ya que ellos invaden la (Tribuna) Pavoni alta”.

