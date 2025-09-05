Más de 296 mil visitas: la frase de Independiente para reclamar contra triunfo de la U

La Conmebol desató una una nueva polémica en plena fecha de Eliminatorias: la máxima autoridad finalmente falló a favor de Universidad de Chile y dejó eliminado a Independiente de Copa Sudamericana.

Tras los hechos de violencia registrados el 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, se determinó que los azules sean el equipo que avance a cuartos de final y sea rival de Alianza Lima.

Pero dicho fallo además contó con importantes multas económicas y siete partidos sin público tanto de local como de visita para ambos elencos. Medidas que fueron catalogadas de extremas al otro lado de la Cordillera.

Por lo mismo, Independiente decidió responder con un incendiario comunicado que apaga con bencina la polémica. “Ignora sus reglamentos y condena injustamente a nuestra institución”, parte el documento que superó las 296 mil visitas en X.

La polémica frase de Independiente contra la U

El tema es que en el segundo párrafo se estalla finalmente la bomba. “Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano como institución social y deportiva, sostenida por sus socios y socias, Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientada a la rentabilidad y la especulación empresarial”, enfatizaron.

Todo esto haciendo alusión que Azul Azul es quien maneja el club y hasta repasando los conflictos internos que se registran en el CDA. Lo que va en contra de los principios que postula Conmebol. “Al fallar en su favor, no solo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las autoridades pesan más que la verdad deportiva”, agregaron.

Ahora como guinda de la torta se sumó la exigencia de que devuelva Conmebol todos los elementos que Independiente entregó para el museo que tiene la institución. “Están matando al fútbol”, sentenciaron.