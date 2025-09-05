“No es editada”: La prueba de Independiente contra la U pero que Conmebol no consideró

Universidad de Chile avanzó a cuartos de final de Copa Sudamericana. Así lo determinó el fallo de Conmebol que finalmente dejó fuera de competencia a Independiente.

El cuadro transandino quedó descalificado, y al igual que la U, deberá cumplir con al menos siete partidos, de local y de visita, sin público. Sanciones que desataron la molestia al otro lado de la Cordillera.

Es que en el Rojo recalcaron que con está decisión se premia a los violentos. A tal punto que indicaron que se premia a un club que es “un modelo de sociedad anónima, orientada a la rentabilidad y la especulación empresarial”.

Además exigieron que se retire todo registro de Independiente en el museo que tiene Conmebol en Asunción y que sea regresado lo antes posible a Argentina.

La imagen de los 7 millones de vistas que no consideró Conmebol

Ahora tras el fallo de Conmebol, se reveló una particular imagen de Independiente que acusa que los culpables de los hechos de violencia del 20 de agosto fue la parcialidad de Universidad de Chile.

“Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, indica la postal del Rojo que subió tras conocerse el fallo. En el registro se aprecia una chaqueta blanca de la institución y el escudo de Independiente. Esto manchado por sangre. Imagen que en un principio se indicó que fue hecha por IA pero que es real. Inclusive no fue considerada por Conmebol como prueba.

“La sangre no es editada. Muchos creen que los hinchas fueron a sacar pétalos de flores. Ellos fueron a matar. Ganaron los violentos”, sostuvo el periodista Lucas González en “Cuidemos el Fútbol”.

“Si Conmebol lo decide Independiente vuelve a jugar con público en 2052. Ahora vamos enserio y rompamos relaciones con la AFA y Conmebol, que es un confederación que digital los resultados”, sentenció el periodista trasandino molesto por el fallo.

