Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

El reclamo de Manuel de Tezanos por el castigo de Conmebol a U. de Chile: “Es ridículo”

Manuel de Tezanos se manifestó por el castigo de Conmebol a U. de Chile, pese a su clasificación en la Copa Sudamericana.

Por Javiera García L.

De Tezanos quedó indignado con el castigo a la U
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTDe Tezanos quedó indignado con el castigo a la U

Conmebol tomó una decisión tras el escándalo: U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima, mientras que Independiente quedó descalificado de la competencia por los sucesos del pasado 20 de agosto.

Adicionalmente, se castigó al Bulla y al Rojo con siete partidos de local y otros siete de visita sin su público en copas internacionales. Una medida polémica a la que ambos clubes apelarán, porque supone una enorme pérdida económica.

Manuel de Tezanos desaprueba la sanción. En su programa Balong, el periodista mencionó que es injusto que la U reciba el mismo castigo de público si ha cumplido sus responsabilidades como local. Además, se refirió a lo que hizo la barra del Rojo como “una purga”.

“14 partidos va a tener que jugar la U en torneos nacionales para volver a tener gente en el estadio, lo que me parece gravísimo. Es un castigo que atenta contra el hincha que no hace nada, que es la mayoría, y que es una desproporción“, condenó el comunicador.

U. de Chile deberá jugar 14 partidos sin público en torneos Conmebol | Photosport

U. de Chile deberá jugar 14 partidos sin público en torneos Conmebol | Photosport

Independiente le declara la guerra a Conmebol y hace insólita exigencia: “Están matando al fútbol”

ver también

Independiente le declara la guerra a Conmebol y hace insólita exigencia: “Están matando al fútbol”

Manuel de Tezanos: “Lo de Avellaneda no lo había visto nunca”

“La U como local cumplió con las exigencias. Me parece desproporcionado. Lo que pasó es gravísimo, no hay comparación de cualquier incidente en la tribuna con lo que pasó después. No tengo una referencia de algo así, de un intento de matanza, una purga”, agregó Manuel de Tezanos.

Publicidad

“Y esto no lo digo porque sea chileno y porque está la U involucrada, lo digo porque como ser humano y como persona que está asociada al deporte, lo que vi en Avellaneda no lo había visto nunca. Nunca había visto esa inacción absoluta de las fuerzas de seguridad. Que den los mismos castigos, pero que la diferencia sea que uno pase y el otro no, es ridículo, es facilista y no va al fondo del asunto“, concluyó.

Lee también
Carrozza contra compatriotas por caso Independiente: "Ilusionaron..."
Copa Sudamericana

Carrozza contra compatriotas por caso Independiente: "Ilusionaron..."

Periodista argentino da una clase de educación cívica a sus compatriotas
Copa Sudamericana

Periodista argentino da una clase de educación cívica a sus compatriotas

Independiente le declara la guerra a Conmebol y hace insólita exigencia
U de Chile

Independiente le declara la guerra a Conmebol y hace insólita exigencia

Es Top 10, vivió dura tragedia a los 18 años y va por el US Open
Tenis

Es Top 10, vivió dura tragedia a los 18 años y va por el US Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo