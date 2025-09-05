Conmebol tomó una decisión tras el escándalo: U. de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima, mientras que Independiente quedó descalificado de la competencia por los sucesos del pasado 20 de agosto.

Adicionalmente, se castigó al Bulla y al Rojo con siete partidos de local y otros siete de visita sin su público en copas internacionales. Una medida polémica a la que ambos clubes apelarán, porque supone una enorme pérdida económica.

Manuel de Tezanos desaprueba la sanción. En su programa Balong, el periodista mencionó que es injusto que la U reciba el mismo castigo de público si ha cumplido sus responsabilidades como local. Además, se refirió a lo que hizo la barra del Rojo como “una purga”.

“14 partidos va a tener que jugar la U en torneos nacionales para volver a tener gente en el estadio, lo que me parece gravísimo. Es un castigo que atenta contra el hincha que no hace nada, que es la mayoría, y que es una desproporción“, condenó el comunicador.

Manuel de Tezanos: “Lo de Avellaneda no lo había visto nunca”

“La U como local cumplió con las exigencias. Me parece desproporcionado. Lo que pasó es gravísimo, no hay comparación de cualquier incidente en la tribuna con lo que pasó después. No tengo una referencia de algo así, de un intento de matanza, una purga”, agregó Manuel de Tezanos.

“Y esto no lo digo porque sea chileno y porque está la U involucrada, lo digo porque como ser humano y como persona que está asociada al deporte, lo que vi en Avellaneda no lo había visto nunca. Nunca había visto esa inacción absoluta de las fuerzas de seguridad. Que den los mismos castigos, pero que la diferencia sea que uno pase y el otro no, es ridículo, es facilista y no va al fondo del asunto“, concluyó.