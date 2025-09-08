La descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana en desmedro de Universidad de Chile está muy lejos de tener un final. Y es que el cuadro argentino inició una guerra pública no sólo contra el cuadro azul sino también a la Conmebol.

Como parte de su política de victimizarse ante el continente, la institución obligó a sus futbolistas a entregar un mensaje público donde acusan “injusticia” de parte de la Unidad Disciplinaria del organismo e insisten en que fueron los chilenos quienes provocaron todo.

Un comunicado de parte del plantel de Independiente que no cayó bien en la U. Es que luego que el último viernes desde Azul Azul los mandaran literalmente “a la FIFA“ para su reclamo, históricos de la institución se lanzaron con todo contra los argentinos.

En la U le dejan fuerte recado al plantel de Independiente

“El partido lo perdieron en cancha y después el desubicado de su presidente hizo todo para que se produjeran estos desordenes“, fue lo primero que señaló Marcos González, ex defensor campeón de la Copa Sudamericana 2011 en diálogo con Bolavip.

Junto con sumarse al mensaje institucional de que vayan “a llorar a la FIFA directamente“, el otrora central de la U fue categórico en sus términos hacia el plantel de Independiente tras el comunicado público que hicieron en redes.

“Son unos desubicados empezando por el presidente (Néstor Grindetti) y después que se vayan a llorar a la FIFA nomás”, finalizó el “Lobo del Aire” quien espera las Fiestas Patrias para ver en acción al Romántico Viajero.

¿Cuándo se juega este duelo por Copa Sudamericana?

El encuentro de ida por cuartos de final entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en el “Francisco Sánchez Rumoroso” de Coquimbo, sin público.