Siguen los coletazos tras el fallo de la Conmebol por el partido entre Universidad de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana 2025, donde se decidió que los azules clasificaran a los cuartos de final del torneo.

En Argentina todavía están furia por la decisión tomada en Paraguay, donde han reclamado de todas las formas la postura, donde no entienden que dejen avanzar a la U para jugar ante Alianza Lima.

Pero dentro de todo, también hay un poco de humor, donde se la jugaron con una particular canción para bromear a un periodista que cubre Independiente, que no lo han dejado tranquilo.

En ese sentido, se la jugaron cambiándole la letra al tema de Alejandro Lerner llamado “Después De Ti”, donde bromearon con la situación de Independiente.

Independiente todavía está al rojo con U de Chile. Foto: Fotobaires/Photosport

Bromean a Independiente con U de Chile

Fue en “Azzenstream” donde se tomaron con un particular humor la situación que vive Independiente, que también va de la mano con los malos resultados en la segunda parte de la temporada.

Esta vez los dardos fueron para Lucas Gonzalez, quien hablaba del difícil momento del cuadro de Avellaneda, cuando fue interrumpido por sus compañeros de panel.

“Después de la U ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de naaaaaada”, cantaron a todo pulmón en el programa, ante la evidente mirada del periodista del Rojo.

Revisa el video:

