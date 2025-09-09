Colo Colo regresó a los entrenamientos este martes en el Estadio Monumental y lo hizo con malas noticias. El Cacique, que afina detalles para la Supercopa ante la U de Chile este fin de semana, lamenta una sensible baja no sólo para el encuentro, sino que para el resto de la temporada.

La intensidad de los trabajos de Fernando Ortiz han aumentado las cargas para el plantel, donde ya hay un primer caído. Así por lo menos lo confirmó el propio Eterno Campeón, donde avisaron que habrá hasta una operación de por medio.

Y es que además de la grave lesión, el jugador deberá someterse a una cirugía que lo mantendrá alejado de las canchas hasta fin de año. Con ello, se pierde todo lo que viene para el Cacique y se transformado en una gran duda para el 2026 de inmediato.

Óscar Opazo se pierde lo que resta de temporada en Colo Colo

Colo Colo lamenta la sensible baja de Óscar Opazo para lo que resta de temporada 2025. El Torta terminó con un terrible problema físico, el que lo deja sin poder seguir siendo opción justo cuando arranca el proceso de Fernando Ortiz.

Óscar Opazo sufre una grave lesión y se despide del 2025 en Colo Colo. Foto: Photosport.

Luego de especulaciones en las últimas horas, el club emitió un comunicado aclarando el estado del lateral. Según explica el parte médico, la lesión es una meniscopatia interna de la rodilla izquierda, algo que si bien no alcanza a ser una rotura, sí es de preocupación.

Ante esta situación y para evitar mayores problemas futuros, Colo Colo anunció que Óscar Opazo entrará a pabellón. Será este miércoles cuando el Torta se someterá a cirugía para comenzar con su recuperación.

De acuerdo a lo señalado desde el cuerpo médico de Colo Colo, se espera que sean entre 2 a 3 meses. Con esto, queda fuera de lo que resta de temporada y se despide del 2025.

Esto deja más que preocupado al lateral, quien se estaba peleando su lugar en el esquema del nuevo técnico albo. Su panorama ahora queda en el aire e incluso podría salir del club el año que viene.

Óscar Opazo se despide de la temporada 2025 con Colo Colo. El Torta lamenta una lesión ingrata y que lo deja con un futuro incierto después de una campaña para el olvido.

¿Cuáles son los números de Óscar Opazo esta temporada?

