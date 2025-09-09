En Colo Colo hay aires renovados y un ambiente que hace largo rato no se veía. El Cacique completó su primera semana de trabajos de la mano de Fernando Ortiz, técnico con el que están cada vez más maravillados.

El Tano llegó al Eterno Campeón para tomar el puesto que dejó Jorge Almirón luego de un centenario para el olvido. Y si bien aceptan que el título de la Liga de Primera está lejos, quieren ir con todo para conseguir por lo menos la clasificación a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

El arribo de un nuevo técnico siempre trae consigo una serie de cambios a los que no siempre es fácil adaptarse. Sin embargo, en el Estadio Monumental la sensación que hay es que por fin se está trabajando como todos querían y con un hombre a la cabeza que revoluciona las cosas.

Colo Colo impactado con el “detallista” y “exigente” Fernando Ortiz

La llegada de Fernando Ortiz le ha dado un giro a lo que venía siendo la temporada de Colo Colo. Con un Cacique golpeado, pero con la moral en alto luego de ganar el Superclásico, el DT inició su ciclo y se ha ganado al camarín. Esto, no sólo por su estilo, sino que también por dos detalles importantes.

Fernando Ortiz se está ganando al camarín del Cacique con su estilo. Foto: Colo Colo.

En la última edición de Dale Albo AM el periodista Edson Figueroa reveló detalles desde el interior del Estadio Monumental sobre el análisis que hacen de los primeros días con su nuevo entrenador. “Ayer me llegaban varios mensajes con información certera de que los jugadores han recibido muy bien al Tano Ortiz. Es cercano, muy detallista“, comenzó explicando.

Tras ello el reportero albo entró en el primero de los puntos: su alta exigencia. “Me decían lo del preparador físico que es extremadamente exigente, han terminado reventados, sobre todo la primera semana que tuvo una parte más física aprovechando el calendario“.

“Colo Colo tuvo domingo y lunes libres, comienza el microciclo de preparación y probablemente tendrá un matiz a lo físico de la semana pasada. Todos los días hubo fútbol, pero se enfocará más a lo futbolístico sin dejar de lado la parte física“, añadió.

Pero lo segundo es quizás lo que más ha llamado la atención de los hinchas de Colo Colo. “Me decían que el técnico y su cuerpo técnico son muy detallistas, han tenido análisis de videos por grupos de jugadores. Con la defensa, decirles que se perfilen de tal manera, abrirse de manera distinta al marcar. Lo ha hecho por grupo y de forma individual, también con los delanteros“.

“En algún momento revisó los partidos de Copa Libertadores, con errores en los partidos y cómo ordenarse en la cancha. Estos trabajos los hacen mucho los entrenadores, Gustavo Quinteros, Mario Salas, entiendo que Almirón también, pero ha estado muy marcado. Marcan que es demasiado detallista en este tipo de cuestiones“, sentenció.

Fernando Ortiz está marcando importantes diferencias a lo que había sido el último proceso en Colo Colo. El DT se muestra con una actitud más amigable, pero sin dejar de exigir al máximo a sus nuevos pupilos, a los que pondrá a prueba jugándose un título como la Supercopa ante la U.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz cuenta los días para estrenarse al mando de Colo Colo. El Tano prepara su debut con el Cacique, el que será este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas cuando enfrenten a la U por la Supercopa de Chile.

