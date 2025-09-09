Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo rechazó tres millones de dólares del Alavés por Lucas Cepeda: “Era por el 50%”

A Colo Colo le llegó una oferta del Alavés por el 50% de la carta del zurdo, la cual fue rechazada pues la encontraron muy baja.

Por Felipe Escobillana

Lucas Cepeda no fue vendido a España pues ofrecían comprar el 50% del pase
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLucas Cepeda no fue vendido a España pues ofrecían comprar el 50% del pase

Lucas Cepeda no logró su ansiado traspaso a Europa en el último mercado de fichajes. El zurdo, que lleva casi dos temporadas en Colo Colo, se mantendrá en el Monumental al menos hasta fin de año.

Al cerrarse el libro de pases en el Viejo Continente, el futbolista dejó un mensaje en sus redes sociales. “Aunque les resulte imposible traguen veneno, que todo se equilibra al final”, decía.

El tema es que la semana pasada sí llegó hasta las oficinas del Cacique una oferta, la cual fue considerada muy baja en Blanco y Negro. De esta manera, fue rechazada.

“Vino el Alavés con una oferta formal y Colo Colo dijo no. En esos términos no, por desacuerdo económico y plazos”, informaron en TNT Sports.

Cepeda no se mueve de Colo Colo

Colo Colo quiere todo el dinero por Cepeda

Agregaron que “los montos y plazos no coincidieron para que partiera en este mercado. Piden 6 millones por Lucas Cepeda y Alavés ofrecía 3 millones por el 50% del pase. Por un monto así, se queda”.

El Alavés está en Primera en España, por lo que aparecía como un equipo interesante para poder mostrar condiciones y despertar así el interés de un elenco más grande.

El tema es que los albos entienden que es el jugador por el que pueden cosechar un buen dinero. De hecho, Gonzalo Jara también dio luces de que por eso no partió a Italia.

“A mi me habían dicho que lo del Atalanta no se dio por la forma de pago que ofreció el elenco italiano. El dinero que quiere Colo Colo, pretende que se lo paguen de una”, agregó.

