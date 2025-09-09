El pasado fin de semana, Colo Colo vivió el cierre de sus actividades del Centenario con el partido llamado“Clásico de la Hermandad” ante Alianza Lima en el Monumental.

Pero, el cronograma de actividades incluyó un partido que forma parte de la historia misma del club, el que tuvo como escenario el Prince of Wales Country Club de La Reina.

Ahí, el Cacique recordó el primer partido que disputó ante el mítico English FC, que hoy es conocido como PWCC, en el que ganaron por la cuenta mínima con anotación de Carlos Caszely.

Aunque quien se robó las miradas en dicho compromiso fue Claudio Borghi. Pese a que en días anteriores reconoció que no se sentía un histórico, y comprendía que no era invitado a actividades oficiales, deslumbró en la cancha durante la conmemoración del primer encuentro del Cacique.

La emoción del Bichi por volver a jugar en el Cacique

Sin embargo, la emoción del Bichi se dejó ver a flor de piel cuando se tuvo que referir a dicho compromiso. Fue en ESPN F90 donde quien fuera técnico del Eterno Campeón se desahogara.

El Bichi volvió a repartir magia en Colo Colo en un partido histórico. Foto: Colo Colo.

“Fue un partido muy emotivo. Los dos equipos cumplían 100 años. Después hubo una convivencia. Fue mucha gente. Lo pasamos muy bien. Yo era de los más jóvenes en Colo Colo”, reconoció Borghi en la cadena deportiva.

Luego, reconoce que el ritmo del partido ya pasa la cuenta con el paso de los años, pero que se siente mejor que algunos de sus compañeros.

“Hace 20 años que no jugaba al fútbol. Al día siguiente me dolía todo. Más que en el pádel. Estaba mejor que varios“, cerró Claudio.

Quienes pudieron ser testigos de dicho partido en La Reina cuentan que el Bichi sigue repartiendo magia como en sus mejores tiempos, mostrándose más vigente que nunca.