Colo Colo terminará las celebraciones de su centenario este sábado 6 de septiembre con el partido de leyendas contra Alianza Lima en el Monumental. Así, se le pondrá fin a los festejos de un año bastante lejos de lo esperado, marcado por una tragedia y malos resultados.

El clásico de la hermandad, organizado por el CSD Colo Colo, tendrá como antesala el partido de Colo Colo femenino contra Everton. Se espera que sea una jornada doble especial, donde varios exjugadores como Esteban Paredes y Jaime Valdés dirán presente.

El que no estará será Claudio Borghi. Como DTs, fueron considerados Marcelo Barticciotto y Jaime Pizarro. “No estoy invitado. A muchos eventos no he sido invitado, pero lo entiendo perfectamente, yo no me considero histórico“, explicó el Bichi en Radio Futuro.

“Como jugador gané dos títulos y como entrenador, cuatro, pero una cosa es que me consideren y otra es que me sienta (histórico). No he sido invitado a muchos eventos“, complementó.

Bichi Borghi, tetracampeón con Colo Colo, se descargó | Photosport

Bichi Borghi se sincera en el Centenario de Colo Colo

Sí ha recibido un par de invitaciones. “Caszely me invitó a participar de las giras (recorrido del museo itinerante), pero no tengo tiempo para ir. Yo no me considero histórico para nada y hay muchísima gente con más historia que yo en Colo Colo”, señaló.

“Me invitaron al podcast que hacen (Podcast Centenario en YouTube) y dije que no puedo ir porque el conductor, Felipe Bianchi, no me gusta, entonces para qué voy a ir obligado“, complementó.

Pero mencionó: “No tengo cercanía con nadie de Blanco y Negro ni con nadie del Club Social y Deportivo. Lo mío fue tan llamativo que la invitación para el centenario de Colo Colo (la cena del 19 de abril, que fue cancelada tras la tragedia contra Fortaleza), me llegó a Buenos Aires“.

“Me llama el presidente de Argentinos Juniors y me dice, ‘Claudio, me llegó una invitación para ir al centenario y también tengo la tuya’. La persona que manda la invitación no averigua que vivo en Santiago. Detalles. 70 millones de dólares ganó el club con la venta de jugadores y cuántos títulos…“, concluyó.

