El Superclásico tuvo como ganador a Colo Coloante U. de Chile. Arturo Vidal valoró su propio aporte al equipo, aunque a Claudio Borghi no le cerró mucho su actuación.

Los dirigidos de manera interina por Hugo González y Luis Pérez lograron imponer el jugador de más en la cancha, tras la expulsión de Franco Calderón, y se quedaron con una muy importante victoria en el Estadio Monumental gracias al solitario gol de Vicente Pizarro.

La afirmación de Arturo Vidal

Colo Colo mejoró en los últimos 20 minutos ante Universidad de Chile tras la salida de Arturo Vidal y el ingresó de Claudio Aquino. De hecho, el argentino dio el pase clave para la apertura de la cuenta de Pizarro. Sin embargo, el King aseguró que había logrado su función.

“Cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo. Esto lo hice también contra Coquimbo (Palavecino) es decir, los dos mejores del campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo lo hago a la perfección“, indicó ante la prensa Vidal.

Las declaraciones de Arturo Vidal generaron diversas opiniones, desde quienes acusaron de soberbio al campeón con la Juventus, o hasta quienes dudaron de su afirmación. En este último grupo se encuentra Claudio Borghi, quien no halló mucha verdad en la afirmación del King.

“Yo esperaría otra cosa de Vidal, que Palavecino y Aránguiz estén ocupados y preocupados de él (…) A partir de las declaraciones de él, empiezo a recordar de jugadas en donde (Vidal) le ha quitado balones a Aránguiz y no me acuerdo“, explicó el Bichi en Radio Futuro.

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras el próximo 14 de septiembre. En aquella jornada disputarán la Supercopa en el Estadio Santa Laura, donde los Albos verán el estreno de Fernando Ortiz, su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón.