En el marco de la Gira Centenario, Colo Colo vivirá un importante y emotivo partido amistoso en esta para por las Eliminatorias. Al frente estará Alianza Lima, en lo que será el Clásico de la Hermandad, con duelo de leyendas.

Por ello, en el Estadio Monumental preparan una fiesta, ya que además del partido entre clubes hermanos habrá acción oficial del equipo femenino. Esto, de la mano de Colo Colo y Everton, en dicha categoría.

Así, los hinchas albos tendrán una jornada cargada al blanco y negro, ocasión en que podrán ver a recordadas leyendas de ambos equipos, como Esteban Paredes. Esto, con icónicos ex entrenadores también en banca: Marcelo Barticciotto y Jaime Pizarro.

¿Dónde ver Colo Colo vs Alianza Lima en el Clásico de la Hermandad?

El partido amistoso entre Colo Colo vs Alianza Lima se podrá ver por Canal 13 en TV abierta y por la señal de TNT Sports Premium. En streaming se podrá seguir mediante la app HBO Max.

Estos son en los canales según el cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

PHOTOSPORT

¿A qué hora juega Colo Colo contra Alianza Lima?

El partido de Colo Colo contra Alianza Lima está pactado para las 17:00 horas, en el Estadio Monumental. Pero previo a dicho encuentro de leyendas, otro compromiso se tomará la acción.

Es que a las 14:30 horas, el equipo femenino albo jugará ante su similar de Everton, en una tarde llena de acción colocolina.

