¿Posibilidad de reconciliación? Claudio Borghi vuelve a jugar en partido histórico de Colo Colo

Colo Colo sigue la celebración de su centenario, y ahora lo realizó con un partido histórico ante el English FC. En la conmemoración de los 100 años, el Cacique se midió ante su primer rival.

El ahora conocido como PWCC, recibió al Cacique en el Prince of Wales Country Club para revivir el primer partido que marcó la historia del Popular. Lo que contó con la presencia de históricos como Carlos Caszely, Leonel Herrera, Fernando Astengo, Severino Vasconcelos, Daniel Morón y Claudio Borghi.

El “Bichi” había confesado que desde el Cacique se olvidaron de su persona para las actividades del centenario. “A muchos eventos no he sido invitado, pero lo entiendo perfectamente, yo no me considero histórico”, expresó el adiestrador que ganó cuatro títulos al hilo y como jugador otros dos.

Incluso reveló que la invitación a la cena del centenario, le llegó a su domicilio en Buenos Aires. “La persona que manda la invitación no averigua que vivo en Santiago. Detalles”, lamentó Borghi.

Colo Colo se reconcilia con Claudio Borghi

Por lo mismo, en el Cacique asumieron el error y a uno de los primeros en confirmar en el este partido histórico fue el mismísimo Claudio Borghi.

En las imágenes publicadas durante la jornada de este viernes, el “Bichi” se muestra más vigente que nunca y según testigos del encuentro, repartió su magia en la cancha como en sus tiempos más mozos.

Incluso referentes del actual plantel, como Esteban Pavez, asistieron al encuentro para ver el triunfo de Colo Colo por 1-0, con anotación de Carlos Caszely.

El Bichi agradeció la invitación y lo compartió en sus redes sociales. El histórico entrenador y ex jugador de Colo Colo publicó las pastéales del encuentro y hasta sumó la canción “Porque el albo es un sentimiento, confirmando la reconciliación total.

La postal de Borghi en el partido del centenario de Colo Colo

