Pedro Ruminot lleva unos meses trabajando en Colo Colo y ya ha podido hacerse su propia opinión de Aníbal Mosa, el controvertido presidente de Blanco y Negro.

Si bien Ruminot es conocido por su carrera como humorista, es un hincha fanático de los Albos. Esto lo hizo unirse a la lista de Edmundo Valladares en el Club Social y Deportivo, donde ahora ejerce como el Director de Relaciones Públicas.

La opinión de Ruminot sobre Aníbal Mosa

Aníbal Mosa es un personaje muy controvertido dentro del mundo Colo Colo. Con aciertos y errores, el empresario lleva bastantes años dentro de Blanco y Negro, concesionaria que administra al club. Si bien los hinchas son de cuestionar mucho a sus dirigentes, Pedro Ruminot entregó su visión sobre el presidente de la Sociedad Anónima.

ver también La notable arellanización de Mosa a Ortiz en su llegada a Colo Colo: “Esta es una familia de 10 millones de integrantes”

“He ido conociendo a Aníbal, yo no lo conocía. Es una persona muy, es muy simpático. Yo se lo dije también en persona, yo creo que tiene que tener más gente trabajando con él“, comenzó explicando el humorista en Te Lo Cedo con Rodrigo Sepúlveda.

“Se le ve solo, se le ve como que necesita equipos, necesita más gente. Nosotros como Club Social vemos a los bloques obviamente que están en un conflicto permanente. Nuestra visión es apoyar y buscar lo mejor para el club, para el equipo y la tranquilidad, que lamentablemente no se ha encontrado”, complementó.

En la directiva de Blanco y Negro, hay un constante tira y afloja entre los sectores de Aníbal Mosa y Leonidas Vial. Si bien el Club Social apoyó en la última elección a Mosa, esto no quiere decir que estén de acuerdo en todo según comentó Pedro Ruminot.

Publicidad

Publicidad

“Apoyar y votar por Aníbal en la última elección no significa entregar un cheque en blanco tampoco, es como un apoyo crítico por así decirlo. Obviamente él sabe que hay falencias y se han cometido hartos errores, pero al menos por el lado de nosotros, más allá de Aníbal y personalizarlo solo en él, yo creo que a Colo Colo no le hizo hizo bien la Sociedad Anónima”, reflexionó Ruminot.