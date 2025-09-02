Filtran movida de Aníbal Mosa para sacar a Daniel Morón de Colo Colo: “han tenido problemas”

Colo Colo inicia un nuevo proceso con Fernando Ortiz en la banca técnica. El “Tano” llegó para reemplazar a Jorge Almirón y su debut será en la Supercopa ante Universidad de Chile.

La llegada del entrenador trasandino se dio tras el triunfo ante la U por la Liga de Primera. Pero el ambiente de calma se acabó este martes ya que se filtró el quiebre entre Aníbal Mosa y Daniel Morón.

La relación ya no es de las mejores, en especial por las contrataciones que se realizaron en este año del centenario. A diferencia de años anteriores, Mosa fue quién lideró la toma de decisiones de los refuerzos como en el caso de Claudio Aquino y dejó prácticamente en un plano secundario al gerente técnico.

Ante esto, ahora un histórico de Colo Colo y que fue también compañero del “Loro” en la conquista de la Copa Libertadores 1991, deslizó que Mosa lo quiere sacar del cargo. Lo que ya empezó a sonar hace varios meses.

El reemplazo de Morón en Colo Colo

“Nosotros sabíamos que han tenido problemas Mosa con Daniel”, confesó a Gabriel Mendoza a Redgol sobre el conflicto interno en ByN. El tema es que el “Coca” reveló que el candidato a asumir en el cargo. “Ahora se apunta derechamente a Iván Zamorano”, agregó.

Zamorano suena como reemplazante de Morón. Aseguran que Mosa ya planea la movida en la interna de Colo Colo

El histórico capitán de la Roja cumplió un rol clave en la elección de Fernando Ortiz. El propio entrenador reconoció que las palabras de “Bam Bam” fueron determinantes al momento de asumir en Colo Colo. Por lo que correría con ventaja para el cargo.

“Si Iván lo recomendó, es por algo. Lo debe conocer y es colocolino como uno, quiere lo mejor para Colo Colo. Por algo indicó a Ortiz. Pero él está en otra parada en Europa. Pero nunca se sabe, y ahora depende de la mentes brillantes de Blanco y Negro”, sentenció.