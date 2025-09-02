Mundialista de Francia 98 deja la grande con frase sobre Fernando Ortiz: “Vendió mucho humo”

Fernando Ortiz se transformó en el nuevo entrenador de Colo Colo. El adiestrador de 47 años llega para reemplazar el paupérrimo rendimiento de Jorge Almirón y seguir con la senda de triunfos que dejó Hugo González y Luis Pérez.

El “Tano” como se la apoda en México y en Argentina, llega el Cacique con el objetivo de clasificar a copas internacionales. Además tendrá un debut de palabras mayores que será en la Supercopa frente a Universidad de Chile.

ver también Fernando Ortiz le baja el perfil a sus pobres números: “Lo que se ve es lo que impacta”

“Iré día a día para que entiendan (los jugadores) lo que quiero de ellos. No puedo llegar y hacer un cambio radical, porque hay un proceso que se debe respetar“, confesó en su presentación en el estadio Monumental.

Durante la jornada de este martes tendrá su primera práctica oficial. Lo que permitirá conocer en carne y hueso al plantel albo donde ya destacó a figuras como Arturo Vidal y Claudio Aquino.

Las primeras críticas a Fernando Ortiz

Sin embargo su llegada a Colo Colo ha generado repercusión especialmente en históricos del club. Así es al menos como lo enfatizó Marcelo Vega.

Es que al Toby le generan dudas la actitud del adiestrador y especialmente su contrato que tiene como principal objetivo clasificar a copas internacionales. Por lo que de no llegar a concretar dicho ítem sería un vínculo por solo ocho partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también El intenso amor entre Fernando Ortiz y Ricardo Gareca que preocupa en Colo Colo: “Soy un discípulo tuyo, cien por ciento”

Lo que tuvo un particular análisis para el ex mundialista de Francia 98. “Vendió mucho humo, a mí no me gusta eso. Es el único que acepta un contrato que si no llega a copa internacionales se va”, lanzó de entrada en el programa Todos Somos Técnicos.

“Ningún técnico serio firma por ocho partidos”, sentenció Vega lapidario y que además marcó una importante diferencia con Iván Zamorano, que fue clave en la llegada de Ortiz.

¿Cuánto es el sueldo de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Según los últimos reportes el sueldo de Fernando Ortiz es considerablemente inferior a lo que recibía Jorge Almirón, lo que bordeaba los 2 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

El Tano ahora recibirá cerca de un millón de dólares y su vínculo está especificado hasta finales del 2026. Además se incluyó una cláusula en caso de no cumplir objetivos para dar por finalizado el vínculo ante la presencia de malos resultados. Medida que se tomó justamente para evitar lo ocurrido con Almirón y que estiró varios meses su salida de Colo Colo.