Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Fernando Ortiz le baja el perfil a sus pobres números: “Lo que se ve es lo que impacta”

Al nuevo técnico de Colo Colo se le preguntó por su pobre campaña previa en Santos Laguna. "Aprendí de esa secuencia", afirmó el argentino.

Por Alfonso Zúñiga

Fernando Ortiz viene desde Santos Laguna hasta Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFernando Ortiz viene desde Santos Laguna hasta Colo Colo.

Luego que se oficializara al argentino Fernando Ortiz como nuevo entrenador de Colo Colo, los hinchas de inmediato se quejaron de su elección, especialmente por la última campaña que tuvo al mando del Santos Laguna mexicano.

En su paso por el elenco de Torreón, donde dirigió al chileno Bruno Barticciotto durante el Torneo de Clausura 2025, apenas logró dos victorias en 17 juegos, en los que además firmó un empate y 14 derrotas, para lograr un rendimiento del 13,72 por ciento.

Fue en la conferencia de prensa que concedió Ortiz en el Estadio Monumental donde se le preguntó por las suspicacias que había entre los hinchas de Colo Colo por su última campaña en México. El estratega argentino prefirió bajarle el perfil.

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

ver también

Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

Ortiz y mala campaña previa a llegar a Colo Colo

Sobre el hecho de no conseguir títulos en su carrera como entrenador, tanto en Norteamérica como en Paraguay, el estratega indicó que “no es algo que en mi cabeza corre ni mucho menos, yo sólo trabajo y en algún momento se va a dar“.

“Imagina que dentro de 10 días podría ganar un título, pero es algo que disfrutamos de nuestra profesión, miro a mi cuerpo técnico y estaremos abocados 24 horas para que todo salga bien“, expresó el nuevo entrenador de Colo Colo.

Ante la consulta por su última mala campaña en México, Ortiz respondió que “la carrera de un técnico tiene altos y bajos. Yo por mi paso en Santos fui a un club que quiero mucho y aprendi en esa secuencia de derrotas que tuve. Y cuando me fue bien en otros clubes, también aprendí”.

Publicidad

En esa línea, agrega que “hoy queremos seguir creciendo como cuerpo técnico. Lo que uno ve es lo que impacta, eso no lo voy a esquivar, pero tengo la necesidad de seguir creciendo de lo que hice, lo que ocurrió y lo que vendrá”.

¿Cuándo sería su debut en el Cacique?

Si todo transcurre con cierta normalidad, el debut de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo será el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente a Universidad de Chile por la edición 2025 de la Supercopa a partir de las 15:00 horas.

Publicidad
Lee también
La fuerte razón de Barticciotto para aprobar al inminente DT albo
Colo Colo

La fuerte razón de Barticciotto para aprobar al inminente DT albo

La declaración que dio el principal candidato en Colo Colo por Bruno Barti
Colo Colo

La declaración que dio el principal candidato en Colo Colo por Bruno Barti

Video: Bruno Barti celebra su regreso a la Roja con asistencia en México
Selección Chilena

Video: Bruno Barti celebra su regreso a la Roja con asistencia en México

WWE finalmente le da a Stephanie Vaquer su lucha por título mundial
Redsport

WWE finalmente le da a Stephanie Vaquer su lucha por título mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo