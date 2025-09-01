Luego que se oficializara al argentino Fernando Ortiz como nuevo entrenador de Colo Colo, los hinchas de inmediato se quejaron de su elección, especialmente por la última campaña que tuvo al mando del Santos Laguna mexicano.

En su paso por el elenco de Torreón, donde dirigió al chileno Bruno Barticciotto durante el Torneo de Clausura 2025, apenas logró dos victorias en 17 juegos, en los que además firmó un empate y 14 derrotas, para lograr un rendimiento del 13,72 por ciento.

Fue en la conferencia de prensa que concedió Ortiz en el Estadio Monumental donde se le preguntó por las suspicacias que había entre los hinchas de Colo Colo por su última campaña en México. El estratega argentino prefirió bajarle el perfil.

ver también Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

Ortiz y mala campaña previa a llegar a Colo Colo

Sobre el hecho de no conseguir títulos en su carrera como entrenador, tanto en Norteamérica como en Paraguay, el estratega indicó que “no es algo que en mi cabeza corre ni mucho menos, yo sólo trabajo y en algún momento se va a dar“.

“Imagina que dentro de 10 días podría ganar un título, pero es algo que disfrutamos de nuestra profesión, miro a mi cuerpo técnico y estaremos abocados 24 horas para que todo salga bien“, expresó el nuevo entrenador de Colo Colo.

Ante la consulta por su última mala campaña en México, Ortiz respondió que “la carrera de un técnico tiene altos y bajos. Yo por mi paso en Santos fui a un club que quiero mucho y aprendi en esa secuencia de derrotas que tuve. Y cuando me fue bien en otros clubes, también aprendí”.

Publicidad

Publicidad

En esa línea, agrega que “hoy queremos seguir creciendo como cuerpo técnico. Lo que uno ve es lo que impacta, eso no lo voy a esquivar, pero tengo la necesidad de seguir creciendo de lo que hice, lo que ocurrió y lo que vendrá”.

¿Cuándo sería su debut en el Cacique?

Si todo transcurre con cierta normalidad, el debut de Fernando Ortiz como técnico de Colo Colo será el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente a Universidad de Chile por la edición 2025 de la Supercopa a partir de las 15:00 horas.

Publicidad