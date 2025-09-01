Tras la salida de Jorge Almirón, en Colo Colo rápidamente abrocharon a Fernando Ortiz y el DT argentino fue presentado este lunes en el Estadio Monumental para hablar con la prensa.

Saludando uno por uno a los integrantes de la prensa, el entrenador con extenso paso por el fútbol mexicano no le hizo el quite a ninguna pregunta y de entrada se planteó las metas.

“Sé donde estoy sentado y lo que significa. El compromiso es estar en los primeros planos. Jorge (Almirón) hizo un buen trabajo donde disfrutamos de un campeonato el año pasado, este año no salieron las cosas como pensaba, pero ganamos el clásico y eso es una alegría para todos”.

Fernando Ortiz le manda recado a la U

Fernando Ortiz dejó en claro que en su debut por los puntos irá con todo en la Supercopa contra la U de Chile, avisando que solo le sirve levantar el trofeo a toda costa de entrada.

“En lo personal iré día a día hablando con los jugadores, decirles cómo trabajo. Se nos viene dentro de una semana la Supercopa que hay que ganarla, soy de la idea de que los clásicos se ganan y me mentalizo en eso”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el DT argentino reveló la emoción por estar en el Cacique tras su paso por México diciendo que “no tengo dudas que llego al mejor club y más ganador del país”.

ver también Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

“Eso ejerce estar feliz, no lo veo como presión, al contrario. Soy un hombre que toma los desafíos de esa manera”, cerró, avisando que pese al poco tiempo ya se planteó metas en Macul.