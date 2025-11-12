Colo Colo ha vivido horas movidas en lo que respecta a rumores de fichajes. El mal desempeño del Cacique en 2025 ha llevado a Blanco y Negro a iniciar con anticipación las conversaciones con clubes y jugadores, pensando en la temporada 2026.

En ese contexto, han surgido nombres importantes como el posible regreso de Juan Martín Lucero y una eventual negociación con Bruno Barticciotto. Este último tendría el camino despejado para llegar al club albo, luego de no cumplir los objetivos con Santos Laguna y regresar desde su préstamo a Talleres de Córdoba, donde no es considerado.

La tarea, sin embargo, no será fácil, ya que desde México advierten que el camino de Barticciotto podría desviarse nuevamente hacia Norteamérica, con su ahora ex equipo como protagonista otra vez.

ver también ¿Colo Colo, Talleres o Santos Laguna? Bruno Barticciotto habla de su futuro: “Me gustaría…”

Santos Laguna busca retener a Bruno Barticciotto

Desde México informan que Bruno Barticciotto debía marcar 10 goles para que Santos Laguna estuviera obligado a comprar su pase a Talleres de Argentina. Sin embargo, el delantero chileno no alcanzó la meta, quedando con ocho anotaciones. Aun así, su buen rendimiento convenció al cuadro azteca, que buscaría retenerlo pese a no cumplir con lo pactado.

La información fue entregada por el periodista mexicano Roberto JL, del medio partidario “Línea Verdiblanca”, quien a través de su cuenta de X (Twitter) señaló que: “(Santos Laguna) negociará la probable ampliación del préstamo de Bruno Barticciotto” , aunque aclaró que “se tendrán que hablar ambas partes: jugador y equipo”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La misma información fue confirmada horas después por el comunicador argentino Uriel Igut, quien también, a través de X, advirtió el interés mexicano por mantener a Barticciotto en su plantel: “Bruno Barticciotto finalizó su préstamo con #SantosLaguna 🇲🇽 y no alcanzó los objetivos para que se active la obligación de compra”, indicó en primer lugar.

No obstante, agregó: “No hay que descartar que el club mexicano intente adquirir su ficha. El delantero deberá regresar a #Talleres, donde tiene contrato hasta fines de 2027”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por ahora, en Colo Colo están al tanto de su situación y atentos a los próximos movimientos.