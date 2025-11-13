La selección chilena jugará la fecha FIFA nuevamente con el técnico interino Nicolás Córdova, quien trabaja en los duelos amistosos ante la selección de Rusia y la selección de Perú.

Con un plazo hasta marzo que se pusieron en la ANFP para definir al próximo entrenador de la Roja, todos ponen en el primer lugar de la lista de posibles a Manuel Pellegrini.

Un sueño que se ve muy difícil por lo que significa su nombre y por las diferencias con la actual dirigencia que lidera Pablo Milad, por lo que algunos quieran que la lista corra.

En ese sentido, fue el ex jugador Marcelo Vega quien pide ir rápido por el segundo favorito para la Roja, pero asegura que hay que hacerlo rápido o también se escapa: Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez es el gran candidato de Marcelo Vega a la selección chilena. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Sin Pellegrini: ¿Quién es el otro candidato a la selección chilena?

Fue en radio ADN donde conversó el actual comentarista deportivo, donde profundizó con lo que se vive en la selección chilena y el entrenador, donde deja en claro que Manuel Pellegrini no será el elegido.

“La ANFP se tiene que enfocar en traer ya un técnico. Se habla mucho de Pellegrini, pero lo veo muy complicado. No vino con Arturo Salah, menos va a venir ahora con todos los problemas que tiene la ANFP“, explicó.

Por lo mismo, pide urgencia en ir por el otro candidato favorito en el fútbol chileno, pero pide acelerar porque ya está gestionando el plantel de la U para la próxima temporada.

“Hay que buscar, económicamente no están muy bien, pero siempre hay un técnico dispuesto a dirigir la selección. Me gustaría Gustavo Álvarez a mí, que lo tenemos a mano. Trabaja bien, juega bien, quizás no salió campeón, pero le fue bien en la Sudamericana. Pero tiene que ser ya”, precisó.

