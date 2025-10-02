El nombre de Manuel Pellegrini se empieza a cruzar con el de la selección chilena poco a poco. Más bien es un deseo de muchos futboleros, al que el Ingeniero no le cierra la puerta.

En España el entrenador dijo que solamente piensa en su presente y se especuló con que la ANFP le presentará una oferta para que pueda hacerse cargo de la banca de la Roja.

Sin embargo, Marcelo Vega pone las manos al fuego con que no llegará a ser el técnico de cara al proceso para clasificar al próximo Mundial del 2030, en el que Chile espera estar de vuelta tras 16 años.

“No vino con Salah que era su amigo, no va a venir ahora. Por favor, hello. Qué va a venir”, sostuvo el mundialista en Francia 98 en Picado TV, explicando las razones para el portazo que pegará Pellegrini.

Pellegrini analiza su futuro

El modelo del fútbol chileno afecta a Pellegrini

Tobi Vega sostuvo que la estructura actual del fútbol nacional va contra lo que Manuel Pellegrini va a querer implementar en la selección chilena.

“Sabiendo que el fútbol chileno lo manejan los representantes, los dueños de los clubes, que hacen puras cagadas. A fin de cuenta dice para qué voy a ir allá”, explicó el ex futblista.

Agregó que va a decir “haré un microciclo y no me pasarán jugadores, los llamaré y me dirán que no, o para viajar. Es un problema grave”.

Estableció finalmente que eso será la razón para el no del Ingeniero. “Si al fútbol chileno no lo maneja Milad solamente, lo manejan los dueños de los clubes y la mayoría de los representantes que no son tan buenos”.

Finalmente dice “no es por plata, tiene su vida hecha. Pero sabe que no tiene un 9, jugadores diferentes, que no se preparan bien a los jugadores en las inferiores. Entonces va a llegar para que lo critiquen”.