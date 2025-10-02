La Roja toma nota sobre los errores en la derrota contra Japón y se enfoca en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Este viernes 3 de octubre, a las 20:00 horas, el equipo nacional enfrenta a Egipto con la misión de clasificar a los octavos de final.

De cara a la última fecha, Chile se encuentra en el tercer lugar del Grupo A con tres puntos, los mismos que Nueva Zelanda (que tiene mejor diferencia de gol). El grupo lo lidera Japón (con seis unidades) y lo cierra Egipto (con cero).

Para clasificar, la Roja debe ganarle a los faraones en el Estadio Nacional. Un triunfo instalará a Chile en los octavos, incluso si Nueva Zelanda le gana a Japón y hay un triple empate en la cima del grupo. Esto porque clasifican los dos primeros de cada grupo y también los cuatro mejores terceros del torneo, donde Chile entraría sin problemas con sus seis puntos.

Ahora, si Chile empata y llega a cuatro unidades, deberá esperar el resultado entre Japón y Nueva Zelanda. Si los nipones ganan, Chile quedaría segundo, pero si los oceánicos ganan, Chile cae al tercer lugar y, con cuatro puntos, debe esperar los otros partidos para ver si entra entre los mejores terceros.

La Roja prepara la clasificación y salida de Santiago | Photosport

ver también Increíble: a la Roja le conviene clasificar como mejor tercero en vez de segundo en el Mundial Sub 20

La Roja deja el Estadio Nacional si avanza en el Mundial Sub 20

Lo único seguro por ahora es que si la Roja clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20, se moverá del Estadio Nacional. El equipo chileno ya no puede ser puntero del Grupo A y, de avanzar, lo hará como segundo o tercero, lo que lo obligará a salir de Santiago para la siguiente fase.

Publicidad

Publicidad

Si Chile termina segundo del Grupo A, enfrentará al segundo Grupo C, que saldrá entre México, Brasil y España. Ahí, el escenario de los octavos de final sería el Elías Figueroa. Si la Roja es tercera, podría enfrentarse al puntero del Grupo B (Ucrania, Paraguay, Corea del Sur o Panamá), también en Valparaíso, o al puntero del Grupo C (hasta ahora Marruecos) en El Teniente de Rancagua.