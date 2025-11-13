La selección chilena se prepara para jugar el primer amistoso en la gira por Rusia, donde enfrentará el sábado a la selección local, donde el técnico Nicolás Córdova ya tiene definida una formación titular.

Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

Algo que no le gustó para nada al periodista Cristián Caamaño, quien asegura que estos partidos son para probar jugadores y no para poner a los mismos de siempre que, de paso, salieron últimos en las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Es lo mismo de siempre, no es nada. Si llevas a Iván Román es para que jugué. Si llevas al chico Salinas haz un mixtura. Qué necesidad esta de prácticamente me estoy jugando el puesto a tres años del próximo torneo oficial, me tengo que salvar el pellejo y pongo a los mismos de siempre, los que terminaron últimos”, explicó.

Iván Román otra vez a la banca en la selección chilena. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport

¿Qué dijo Caamaño de Nicolás Córdova?

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista Cristián Caamaño reclama la forma en que quiere afrontar Nicolás Córdova el proceso de la selección chilena, con el amistoso ante la selección de Rusia.

“Está bien un Suazo, un Loyola, pero poner a jugadores de más de 30 años en una gira que me la pierdo sin falta. ¿Para qué llevas a Román? Es para que juegue. Pon en un partido a Román con Kuscevic, al otro Román con Sierralta, al otro con Maripán. Pero pone a Maripán con Sierralta, entonces, pone a la derecha a Salinas”, golpeó la mesa.

“La otra vez contra Perú jugaron los mismos de siempre. ¿Dónde está la mezcla acá? Acá no los hacen jugar un amistoso con Rusia que no va ver nadie, foguea a los cabros, qué tienen que hacer para jugar los más chicos. Son los absurdos de salvarse el pellejo, no cambia la percepción de Chile si ganas empatas o pierdes con Rusia”, finalizó.