Colo Colo tuvo a uno de los mejores equipos de su historia en el 2006 y casi lo coronan con la Copa Sudamericana, pero no pudo ser así. Un jugador de ese plantel analizó la final, hasta con Arturo Vidal saliendo al baile.

Los Albos tenían un plantel soñado, dirigido por Claudio Borghi. Marcaron época en el fútbol chileno, logrando en el 2007 el primer tetracampeonato del país. Sin embargo, su gran deuda fue a nivel internacional, donde no pudieron dar una vuelta olímpica.

El ex Colo Colo cuenta un error de Borghi

Andrés González fue parte de Colo Colo 2006. El ahora ex defensor suele contar anécdotas en sus redes sociales, en medio de sus intensas rutinas de ejercicio. Fue ahí donde contó un detalle inesperado de aquella campaña, que terminó marcando la derrota en la final. El colombiano reveló que él rotaba en defensa, pero que Claudio Borghi se la jugó por un joven en su puesto.

“Para la vuelta en Toluca, a Arturo Vidal que venía alternando como central o como volante lo pusieron en mi puesto. Arturo jugó en mi puesto y con la calidad que tiene obviamente lo supo hacer muy bien“, indicó González.

Andrés González en la semifinal ante Toluca. Imagen: Archivo

Andrés González explicó que si bien Vidal era un muy buen volante y se adaptaba a jugar en defensa, esta última función no era la especialidad del King. En la final con Pachuca lo terminaron pagando caro según el colombiano.

“Pasamos a la final y mantuvieron a Arturo de central contra Pachuca. En México empatábamos 1-1 y para el segundo tiempo ellos ingresaron a Damián Álvarez. El Bichi decide ingresarme y cumplí con la tarea de neutralizarlo. Pensé que había recuperado mi puesto, pero a la vuelta voy al banco”, recordó. En Santiago, Álvarez fue la figura y los Tuzos salieron campeones.

“Se nos fue la final. A Arturo lo admiro y lo reconozco como uno de los mejores mediocampistas del mundo, yo siempre lo tendría en mi equipo, pero nunca dejé pensar que para la final contra Pachuca como central yo era mejor que Arturo“, cerró el ex central de Colo Colo.

Andrés González dejó el Monumental a fines del 2006 e hizo una destacada carrera en su país, jugando en América de Cali, Independiente Sante Fe y Junior de Barranquilla. Se retiró del fútbol en el año 2015.