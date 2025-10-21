Argentina Sub 20 perdió la final del Mundial ante Marruecos, lo que provocó mucha polémica porque el público chileno constantemente apoyó a los africanos en la definición.

Muchos se tomaron en serio el asunto. Incluso un campeón del mundo como Óscar Ruggeri fue más allá y señaló que “después dicen que somos hermanos, eso jamás“, en una declaración sin ningún sentido.

También hubo mucha molestia con Gianluca Prestianni, que se burló de la hinchada chilena asegurando que “era cábala” alentar a los rivales, hacerles gestos y decir que Chile no irá al otro Mundial.

Julio Soler, un ejemplo en Argentina para aplaudir

Sin embargo, hay que destacar al lateral izquierdo Julio César Soler, que fue el capitán del seleccionado que dirigió Diego Placente. No solamente brilló por su banda, sino que fuera de ella demuestra madurez y educación.

“Eso de que hay pica es mentira, los chilenos nos han tratado muy bien y me pongo contento por eso también”, señaló en medio del Mundial a pesar de los gritos de la gente en el estadio.

Julio Soler consuela al arquero de Colombia tras ganarles en semis. Para aplaudir. (Photosport)

Insistió en que “la gente de Chile nos trata muy bien. Si gritan es normal, es el folclor del fútbol, si no el fútbol no tiene sentido creo yo“, lo que da muestra de que tiene un gran futuro en su carrera al no meterse en pequeñeces.

En sus redes, tampoco habló mal de Chile. “Llegó el final ese sueño que teníamos, llegó el final de estar todos juntos disfrutando y viviendo lo que es un Mundial. El fútbol tiene cosas como estas, pero también te da nuevas oportunidades. Muchos emblemas de nuestro fútbol nos demostraron que hay que levantarse y seguir, y eso es lo que vamos a hacer. Orgulloso de este equipo, orgulloso del mundial que hicimos y orgulloso de ser argentino”, manifestó.

Soler, a sus 20 años, ya logró emigrar al fútbol europeo. Surgido en la cantera de Lanús, fue comprado por el elenco inglés AFC Bournemouth a comienzo de año en 8 millones de euros.

En total ha jugado cuatro partidos en la Premier League, dos en la FA Cup y una en la Copa de La Liga. Espera sumar más minutos de vuelta en Gran Bretaña tras su gran mundial.