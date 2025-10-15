Con Claudio Borghi como “capitán” del equipo fue la presentación de Picado TV, el nuevo canal de streaming en el que se buscará entregar información deportiva de una manera diferente a lo tradicional y que ya ha emitido varios capítulos de su primer programa: “A veces hablamos de fútbol”.

El Bichi se dio el tiempo para conversar con Redgol sobre esta iniciativa en la que involucró a sus hijos Dominique y Filippo, quienes son parte importante de este proyecto.

“Mi hija Domi (productora del programa) me vuelve loco estos días porque es muy profesional. Me pregunta por los invitados, le paso los contactos y le digo que sé que van a venir, pero quiere que le confirmen y no sé si van a confirmar, porque el fútbol es un mundo distinto”, señala el ex DT de Colo Colo y la selección chilena.

–¿Se hace un poco más difícil trabajar con la familia?

Mirá, en casa cuando sale el tema del programa mi mujer (Mariana) me dice “ah no, acá no lo hablan, háganlo en otro lugar”. Pero estamos bien, nos adaptamos.

–También ha sido una grata sorpresa ver a Pipo hablando de fútbol en el panel.

Lo que pasa es que Pipo es de estos jóvenes que saben de fútbol más que yo, si pregunto dónde jugó tal jugador él lo sabe. Ve muchos partidos. Yo no presto tanta atención al relato, siempre veo más la cancha, pero él si mira todo. Hay que ver si le gusta, porque tiene su pega también.

El equipo de Picado TV en el lanzamiento del canal de streaming

Borghi busca distender el fútbol

-¿Cómo nació la idea de hacer este programa e involucrarte tanto en un proyecto? Porque eres más que un comentarista ahora.

En pandemia habíamos hecho algo con Dominique, haciendo cosas internacionales y le fue bien. Luego lo dejamos, nos dedicamos a nuestros trabajos y hace cuatro meses mi hijo me dice que tengamos una charla para ver algo de fútbol. Quedó ahí, lo guardó y aparece Quique Sabatini (fundador de Picado TV en Argentina). Le dije que teníamos algo preparado y le mostré la idea. Me dice que le interesa mucho, lo hablamos, se presentó el proyecto y empezamos.

-¿Salió todo fue muy rápido?

Sí, con una urgencia que no esperaba, pero estamos felices por los números que han sido buenos. La idea es que Picado se instale en Chile y no dependamos de Argentina, que tengamos nuestra base. Además son dos idiosincrasias distintas, allá es más discusión acalorada y eso no funciona tanto acá.

-¿La idea es hacer programas más lúdicos y no centrarse tanto en el fútbol?

Sí y por eso el nombre del primer programa “A veces hablamos de fútbol”, que salió de forma automática. Yo les digo “quiero hacer un programa en que a veces hablemos de fútbol” y un creativo me dijo que ese debía ser el nombre. La idea es que si tienes un proyecto en fútbol, básquetbol, te invitamos a presentarlo, tienes tu espacio. No hablar de táctica o sistema, eso ya me tenía cansado, lo mismo que con el tema de la métrica que todos preguntan.

– ¿La idea es abrirse a nuevas audiencias entonces y no solamente al que le guste el fútbol?

Así queremos llegar a más gente. Mira, cuando trabaje para Estados Unidos vino un gringo que era mi jefe, hijo de latinos, y me dijo una verdad que me dio vuelta. “A mí me gusta el béisbol, no el fútbol, porque tengo un problema con la gente del fútbol: cuando hablan, son muy técnicos”, me contó. El americano cuando ve deporte están el papá, la mamá, el hijo, el suegro, el tío. Cuando hablan de sistemas, la gente se aburre. Entonces debes explicar lo que estás viendo de manera sencilla, y eso es difícil. Acá queremos ser sencillos para que nos escuche mucha gente, no sólo los deportistas.