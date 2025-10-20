Universidad de Chile quiso suspender el clásico ante Universidad Católica, pero no fueron escuchados. Claudio Borghi comentó la situación, donde entregó un sorpresivo punto de vista.

El Romántico Viajero encara una semana muy compleja, donde el jueves 23 de octubre se medirá contra Lanús por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. El domingo 26 enfrentará a los Cruzados por la Liga de Primera, mientras el jueves 30 disputará la vuelta ante el Granate.

La opinión de Claudio Borghi

Desde la U se han quejado que llegarán con desventaja al duelo de vuelta contra Lanús, ya que el Granate no jugará el fin de semana anterior por elecciones en Argentina. Por esta razón, querían postergar el choque ante Universidad Católica, pero este encuentro se jugará igual.

Claudio Borghi, tetracampeón con Colo Colo como entrenador, comentó el panorama de Universidad de Chile. El actual comentarista indicó que deberían darle una mano al Romántico Viajero desde el fútbol nacional.

“Siempre hay que ayudar al equipo que anda bien en el ámbito internacional, el problema es que se han suspendido tantos partidos por pequeñas tonteras que hace difícil después seguir haciéndolo“, indicó el Bichi a Bolavip Chile.

U. de Chile tendrá un apretado calendario.

El fútbol chileno no ha tenido muy buenos resultados a nivel internacional en los últimos años. Universidad de Chile tiene la opción de meterse en la final del torneo que ya ganaron en el 2011 y donde Claudio Borghi alcanzó la definición por el título en 2006 con Colo Colo.

“A mi gusto, debería tener una ayuda Universidad de Chile. Y no digo una ayuda especial, digo una ayuda en lo que tiene que ver con el descanso. Viene un mes muy duro y pasas de no jugar un mes a jugar muchos en poco tiempo. Pero bueno, es de sentido común y en Chile no se utiliza mucho“, cerró el técnico argentino.