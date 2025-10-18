La U de Chile no recibe buenas noticias en la previa de las semifinales de Copa Sudamericana. Lanús, el rival del Romántico Viajero en la ronda de los cuatro mejores, llega encendido al encuentro luego de alcanzar la cima el torneo trasandino.

El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino vio acción la noche de este viernes y consiguió un triunfo de oro ante Godoy Cruz de Bastián Yáñez. Con ello, se transformaron en los nuevos líderes del Grupo B de la Liga Profesional Argentina y amenazan al Bulla con ser un dolor de cabeza.

Si bien la situación del elenco estudiantil es similar, enfrentar a uno de los punteros del vecino país siempre será un problema. Eso sí, Gustavo Álvarez y sus dirigidos confían en hacer historia para alcanzar una nueva final continental.

Lanús es pura confianza para desafiar a la U en Sudamericana

La U tendrá que enfrentar a un rival que viene con la moral en alto para meterse en la final de la Copa Sudamericana. Lanús dio uno de los grandes golpes y se subió a la cima de la Liga Profesional Argentina este viernes y en la previa de su visita a Chile.

Lanús venció a Godoy Cruz y alcanza la cima antes de visitar a la U por Copa Sudamericana. Foto: Lanús.

Los Granates enfrentaban a Godoy Cruz con la gran chance de ser líderes del Grupo B del torneo trasandino. La apertura de la cuenta llegó en los 33′ minutos gracias a José Canale, quien desbordó por la izquierda y le metió un balonazo por el palo al arquero para el 1 a 0.

Hubo que esperar hasta los descuentos del partido para que Lanús pudiera respirar con tranquilidad. Con el reloj en 94′, Rodrigo Castillo quedó solo frente al arco para empujar la pelota y así sellar el 2 a 0 que les dio la cima de la Liga Profesional Argentina.

Con esto, el Granate es el líder del Grupo B con 26 puntos, a 2 de Riestra que debe jugar con Instituto el lunes a las 19:00 horas. Un escenario que enciende la llave con la U en Copa Sudamericana por un lugar en la gran final.

El elenco trasandino llegará con mucho más ritmo de competencia que el elenco estudiantil, que jugó el lunes y tendrá casi dos semanas de descanso. ¿Jugará a favor o en contra? Quedan un par de días para saberlo.

La U tendrá que enfrentar a un Lanús líder del fútbol argentino y que quiere soñar en grande con la Copa Sudamericana. El Bulla deberá sacar adelante una dura tarea si es que quiere tener opciones de alcanzar su segunda estrella internacional.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Lanús por Copa Sudamericana?

Lanús deja atrás a Godoy Cruz para enfocarse en lo que será la ida de semifinales de Copa Sudamericana ante la U. El Granate visita al Bulla el próximo jueves 23 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Lanús en Copa Sudamericana?

Tras la ida, la U tendrá que prepararse para ir a Argentina a buscar la clasificación a la final de Copa Sudamericana. El Romántico Viajero visitará a Lanús en la vuelta de semifinales el jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas.