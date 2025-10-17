Uno de los detalles más importantes que tendrá el encuentro que Universidad de Chile sostendrá ante Lanús por la semifinal ida de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional se confirmó durante las últimas horas por la Conmebol.

Un asunto no menor, si consideramos lo que ocurrió en el duelo con Independiente por octavos de final, porque uno de los protagonistas de esta polémica serie que se definió en los escritorios tendrá su reencuentro con los azules.

Ya dirigió a U de Chile y será protagonista en Sudamericana

La referencia es para el brasileño Anderson Daronco, profesor de educación física de 44 años, oriundo de Santa María, estado de Rio Grande do Sul, quien designó la Conmebol para ser el árbitro del duelo a jugarse en el Coliseo de Ñuñoa.

Para este encuentro, al fortachón árbitro le acompañarán sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia como asistentes, más Rafael Klein como cuarto juez. Mientras que en el VAR estarán atentos a las acciones Rodolpho Toski, Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

Daronco fue quien impartió justicia en el duelo de ida donde la U derrotó a Independiente por la cuenta mínima, con el gol de Lucas Assadi, y junto a su primer guardalínea y el primer asistente de VAR se repetirán el plato respecto de aquel encuentro del 13 de agosto.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la semifinal ida en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Lanús de Argentina, en duelo a disputarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.