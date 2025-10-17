Es tendencia:
Copa Sudamericana

Dirigió polémico partido de la U: El árbitro de semifinal ida en Copa Sudamericana

La Conmebol recurrió a un viejo conocido de los azules para que imparta justicia en el duelo del 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Por Alfonso Zúñiga

La Conmebol designó al árbitro de la semifinal de Sudamericana entre la U y Lanús.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTLa Conmebol designó al árbitro de la semifinal de Sudamericana entre la U y Lanús.

Uno de los detalles más importantes que tendrá el encuentro que Universidad de Chile sostendrá ante Lanús por la semifinal ida de Copa Sudamericana en el Estadio Nacional se confirmó durante las últimas horas por la Conmebol.

Un asunto no menor, si consideramos lo que ocurrió en el duelo con Independiente por octavos de final, porque uno de los protagonistas de esta polémica serie que se definió en los escritorios tendrá su reencuentro con los azules.

El lamento de U. de Chile por jugar sin público en Sudamericana: “Es como la pandemia”

El lamento de U. de Chile por jugar sin público en Sudamericana: “Es como la pandemia”

Ya dirigió a U de Chile y será protagonista en Sudamericana

La referencia es para el brasileño Anderson Daronco, profesor de educación física de 44 años, oriundo de Santa María, estado de Rio Grande do Sul, quien designó la Conmebol para ser el árbitro del duelo a jugarse en el Coliseo de Ñuñoa.

Para este encuentro, al fortachón árbitro le acompañarán sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia como asistentes, más Rafael Klein como cuarto juez. Mientras que en el VAR estarán atentos a las acciones Rodolpho Toski, Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

Daronco fue quien impartió justicia en el duelo de ida donde la U derrotó a Independiente por la cuenta mínima, con el gol de Lucas Assadi, y junto a su primer guardalínea y el primer asistente de VAR se repetirán el plato respecto de aquel encuentro del 13 de agosto.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la semifinal ida en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Lanús de Argentina, en duelo a disputarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.

