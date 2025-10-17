Los hinchas de Universidad de Chile jamás olvidarán la polémica semifinal de la Copa Libertadores de 1996, donde fueron eliminados por River Plate. Juan Pablo Sorín habló de esa controvertida llave.

El Romántico Viajero jamás ha podido ganar el torneo de clubes más importante de América, alcanzando la ronda de los cuatro mejores en cuatro oportunidades. Sin embargo, la llave que más debate genera es la que protagonizaron en 1996.

Juan Pablo Sorín y la polémica con la U

Universidad de Chile llegó a la mencionada semifinal luego de una gran campaña, liderada por figuras como Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Leonardo Rodríguez y Marcelo Salas. Tras empatar en la ida ante River 2-2, en la vuelta en Buenos Aires cayeron por 1-0. Alfredo Rodas, juez del encuentro, no le cobró un claro penal a los Azules por falta de Germán Burgos a Esteban Valencia.

Juan Pablo Sorín, una de las estrellas de ese River 1996, está de visita en Chile. El histórico de la selección de Argentina será parte de la Copa Duelo Leyendas de América que se realizará en Santiago en marzo del 2026 en el Claro Arena. El zurdo recordó la llave con la U, la cual el recientemente fallecido Miguel Ángel Russo calificó como su derrota más dolorosa.

“Nosotros teníamos un equipazo y la U tenía un gran equipo también. Tenía jugadores extraordinarios, entre ellos varios argentinos como Leo Rodríguez, Cristian Traverso y Miguel Ángel Russo. De paso le mando un saludo a su familia, no lo tuve de DT, pero todos me hablan maravillas de él. Ese equipo jugaba muy bien, nos hizo pasar muchos apuros“, indicó en exclusiva a RedGol.

“Fue un empate durísimo aquí en Santiago y después en casa nosotros teníamos eso que si empatábamos o no perdíamos por mucho fuera, sabíamos que en el Monumental lo ganábamos y así fue. Teníamos un equipo con una mentalidad muy fuerte y creo que fuimos un justo campeón de América. Uno de los mejores equipos en los que me tocó estar”, explicó el ex lateral de Juventus, PSG y Barcelona.

Claro que toda esa semifinal de Copa Libertadores para Universidad de Chile, se resume en el penal no sancionado a Esteban Valencia. Juan Pablo Sorín fue consultado si correspondía que se cobrara la pena máxima, pero prefirió salir jugando como en sus mejores años en Europa. Incluso, culpó al Matador Salas a modo de broma.

“Se va a seguir discutiendo. Yo le dije a Marcelo (Salas) que si no pateaba, no sé qué pasaba, pero bueno, quiso hacer el gol ja, ja, ja. Nah, no entremos en esa discusión porque va a ser el titular de mañana. Ya está, hubo otras polémicas también. No entremos en eso ja, ja, ja”, cerró el histórico Sorín.

