Si bien no la tuvo fácil en un comienzo, Lucas Di Yorio se ha afirmado como el 9 de la U de Chile. El delantero ha tomado mayor protagonismo junto a Nicolás Guerra y no son pocos los hinchas que piden su continuidad, algo que no está claro.

El delantero llegó a préstamo desde el Athletico Paranaense de Brasil y a fin de año tendrá que regresar para definir su futuro. Rumores apuntan a que el Romántico Viajero quiere retenerlo, pero por ahora no hay una vez oficial al respecto.

El que sí decidió dar un paso importante al respecto fue el propio artillero, quien reconoció públicamente su deseo de seguir. Eso sí, remarcando que esto no depende de él y no se meterá en el tema hasta que no acabe la temporada.

Lucas Di Yorio y un cariñito a la U en medio de negociaciones por su renovación

Lucas Di Yorio está feliz con su momento y se ilusiona con quedarse en Chile para ser el 9 de la U. El delantero habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre su continuidad, dando un claro guiño.

Lucas Di Yorio no escondió su deseo de seguir en la U. Foto: Photosport.

“Estoy muy cómodo y he disfrutado mucho este momento con la U“, señaló el artillero azul. Peo más allá de preocuparse de ello, quiere tener la mira puesta en cerrar el año lo mejor posible. “Estoy muy concentrado en lo que viene“.

Lucas Di Yorio insistió en que su continuidad en el club no le quita el sueño. “No hemos hablado nada de mi futuro, al menos yo no he tenido una charla ni nada, estoy concentrado en lo que viene. Tenemos la ilusión de enfrentar los desafíos de fin de año y creo que hoy el foco está en eso. Tenemos ganas de afrontar el partido del jueves, tenemos eso en la cabeza“.

Aunque el delantero sí señaló que está contento en el Bulla. “Disfruto mucho de estar en la U, me hacen sentir en un lugar que puedo trabajar a gusto. Yo no he hablado de mi futuro, no sé si lo habrán hecho con alguien“.

“No me meto en eso, quiero tener en la cabeza concentrada de acá a fin de año. Me gustaría quedarme, disfruto estar acá trabajando“, sentenció el atacante.

Lucas Di Yorio se enfoca en hacer goles y seguir ayudando a la U a conseguir sus objetivos. A fin de año habrá que ver si la dirigencia hace el esfuerzo de retenerlo para ir por más en 2026.

¿Cuáles son los números de Lucas Di Yorio en la U?

Previo al duelo con Lanús, Lucas Di Yorio ha logrado disputar 34 partidos oficiales con la camiseta de la U. En ellos ha aportado con 12 goles y 1 asistencia en los 2.046 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Lucas Di Yorio y la U por ahora no piensan en otra cosa que no sea la llave de semifinales de Copa Sudamericana. El Bulla recibe a Lanús el próximo jueves 23 de octubre a partir de las 19:00 horas.

