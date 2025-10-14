La U de Chile logró un triunfo de oro ante Palestino y se instaló como el escolta del líder en la Liga de Primera. El Bulla venció por 2 a 1 a los Árabes este lunes y escaló hasta el segundo lugar de la tabla. Aunque lo que nadie vio venir es que ahora le tocaría alentar a su archirrival: Colo Colo. O así por lo menos lo aseguró Marcelo Barticciotto.

El Cacique vuelve a la acción este fin de semana enfrentando a Coquimbo Unido, el puntero exclusivo y que está muy cerca de ser campeón. Sin embargo, los Piratas tendrán que recibir al único equipo que los ha derrotado en el torneo y, de repetirse el resultado, el título puede alejarse un poco.

El Romántico Viajero tiene un partido pendiente ante Everton que podría darle tres puntos más para acercarse a la cima. Si su archirrival les da una mano, les permitiría soñar con una remontada y así poder levantar la copa a fin de año.

Marcelo Barticciotto dice que la U apoya a Colo Colo ante Coquimbo Unido

La U puede meterle mucha presión a Coquimbo Unido si es que Colo Colo le ayuda. El duelo entre el Cacique ante los Piratas puede definir la recta final de la Liga de Primera, con el Bulla muy expectante.

La U puede recibir una mano de Colo Colo para poder bajar a Coquimbo Unido y así poder tener chances de ser campeón. Foto: Photosport.

Hoy el Romántico Viajero tiene 42 puntos, aún lejos de los 56 del puntero. No obstante, un revés ante su archirrival y un triunfo en su duelo pendiente podría acortar la diferencia a 11 puntos con 18 por disputarse. Si bien aún es una ventaja amplia, complicarse a esta altura podría provocar dudas para afrontar lo que resta de campaña.

Marcelo Barticciotto abordó lo que será la visita de Colo Colo a Coquimbo Unido en ESPN y advirtió que el proceso de Fernando Ortiz le ha dado un nuevo aire. “Cambio la imagen y dejó una sensación de recuperación en lo futbolístico y lo anímico“.

Fue tras ello que el 7 del Pueblo sorprendió al señalar que el Romántico Viajero será hincha de su archirrival por esa jornada. “Los hinchas de la U quieren que gane Colo Colo“.

La situación de inmediato fue descartada por Diego Rivarola, quien lo quedó mirando con cara de que no era cierto. “Pero claro“, remarcó Marcelo Barticciotto con el apoyo de sus compañeros.

La pelea por el título parece tener listo a los Piratas para ser campeones, pero lo cierto es que todavía quedan fechas para que las cosas se definan. El duelo de este fin de semana tomará vital importancia para los que pelean arriba y por copas internacionales, donde los Albos son los más complicado.

Colo Colo por ahora trabaja pensando en seguir presionando por un cupo a torneos continentales, mientras la U ruega una mano para poder soñar con el título. Coquimbo Unido debe demostrar la jerarquía que ha tenido esta campaña para dar un paso más y así no arriesgar una corona que no parece tener otro dueño.

¿Cuándo juega Colo Colo con Coquimbo Unido?

Con la U mirando atenta a lo que pase, Colo Colo afina detalles para lo que será el cruce con Coquimbo Unido. El Cacique viaja al norte a desafiar a los Piratas este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones del torneo