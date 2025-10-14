Gustavo Álvarez es el foco de la polémica en Universidad de Chile y sin querer queriendo, esta controversia alcanzó al periodista Marcelo Díaz. Por esta razón, salió a aclarar el tema.

La información surgida en El Mercurio, la cual aseguraba que estaba lista la llegada del técnico argentino a la selección de Perú, molestó bastante a Álvarez. Por esta razón, a través del periodista de TNT Sports mostró su enojo por la situación que lo involucra.

La autocrítica de Marcelo Díaz

Una vez terminado el partido de Universidad de Chile ante Palestino, en la tradicional charla del director técnico con la transmisión oficial, Marcelo Díaz le preguntó a Gustavo Álvarez por la opción de que se vaya a los del Rímac. Su respuesta fue muy clara.

“¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios. A mí esa nota me parece una falta de respeto“, explicó el DT en TNT Sports.

Cuando Álvarez preguntó en forma sarcástica si la nota citada tenía nombre de autor, Díaz apoyó su idea al decirle que no. Sin embargo, lo cierto es que el artículo sí tenía al periodista que la escribió identificado. Este es Cristóbal Valencia. El reportero de TNT Sports se dio cuenta de su error y con humildad, pidió perdón.

“Sí cagazo mío, no la leí por el diario, ya que no estoy suscrito. La nota sí está firmada y pido las disculpas respectivas al diario y al periodista que hizo la nota“, indicó Díaz en “X”. “Acepto las disculpas, los periodistas no somos la noticia y son cosas que pueden pasar al aire, no drama“, le respondió su colega Valencia.

La teleserie de la continuidad de Gustavo Álvarez sigue en Universidad de Chile. El DT tiene contrato hasta fines de 2026, por lo que quién quiera llevárselo, tendrá que negociar con el Romántico Viajero.