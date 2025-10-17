Mucho revuelo provocaron las palabras de Willy Chatiliez contra Nicolás Córdova tras el Mundial Sub 20, al señalar que fue cortado y nunca recibió explicaciones por parte del entrenador.

“Eso demuestra el interés que tienen en mí”, señaló el joven delantero del Huesca de España, quien aseguró que fue “una decepción por parte del cuerpo técnico” por no haberle dado más minutos.

Claudio Borghi defiende a Nico Córdova

Un asunto que abordó Claudio Borghi en su programa “A veces hablamos de fútbol” de Picado TV, en la que defendió a Córdova y le dio una lección a un futbolista que inicia su carrera.

Borghi criticó a Chatiliez por hablar contra Córdova

“Se equivocó muchísimo. El técnico no tiene por qué dar explicaciones”; señaló en primera instancia antes de entregarle un consejo. “A ver Chatiliez, te voy a decir una cosa, eres jovencito y yo podría ser tu abuelo. Cuando uno está en grandes equipos, el técnico no te habla, te exige”, indicó.

Agregó el Bichi que “ahora si me dices que en mi condición de juvenil necesito que me hablen, tienes que decirlo antes para que algún profesional del cuerpo técnico sea cercano. Pero el entrenador no tiene que hablar con los jugadores” asegura el campeón del mundo en 1986.

Luego puso un ejemplo de cómo hubiese sido con Carlos Bilardo en el Mundial de 1986. “Hay técnicos con los que no hablas. Imaginas que venga Bilardo y te hable ‘por favor juega, mira la cancha está linda, prometo que no vas a salir, si te pierdes un gol te aplaudiré’. Eso no existe”.

También sostiene que a los 20 años ya deben sentirse maduros los futbolistas. “Hasta qué edad eres joven, hasta qué edad necesitas cariño”, estableció por la madurez que debe sentir.

Finalmente opinó Borghi sobre la crítica de Chatiliez a que esto le había pasado antes con Córdova. “Si estaba disconforme en el sudamericano, pudo decir no voy más. Está equivocado”, cerró el tema.

